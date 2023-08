﻿Denkwürdige Duelle zwischen Hansa Rostock und dem HSV: Rote Karten, Abstiegskampf und das Schlünz-Aus

Rostock. Topspiel in der 2. Fußball-Bundesliga: Wenn der FC Hansa Rostock am Sonntag (2. September, 13.30 Uhr) im Volksparkstadion beim Hamburger SV gastiert, treffen beide Teams zum 29. Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Bilanz spricht eindeutig für den einstigen Bundesliga-Dino: 16 HSV-Siege stehen sieben Hansa-Erfolgen gegenüber. Dazu gab es sechs Unentschieden. Das Torverhältnis: 23:42 aus Rostocker Sicht.

Erstmals trafen beide Teams in einem Freundschaftsspiel am 31. Oktober 1990 aufeinander. Die Partie endete 1:1.

Doch welche Pflichtspiel-Begegnungen zwischen Hansa und dem HSV sind in den vergangenen Jahrzehnten in Erinnerung geblieben? Die OZ blickt auf einige Partien zurück:

Erstes Spiel in der Bundesliga: Hansa – HSV 1:2

16. November 1991: In der ersten gesamtdeutschen Bundesliga-Saison kommt es am 18. Spieltag zur Pflichtspiel-Premiere zwischen Hansa und dem HSV. Die Rostocker unter Trainer Uwe Reinders unterliegen im heimischen Ostseestadion vor damaliger Rekordkulisse von 20 000 Zuschauern mit 1:2 (0:1). Nach der Hamburger Führung durch Jörg Bode (26.) gleicht Olaf Bodden (59.) per Kopf für die Kogge aus. Doch Jan Furtok (71.) trifft für die Elbestädter zum Sieg. Dadurch rücken die Hamburger in der Tabelle am letzten DDR-Meister vorbei auf Rang 12, Hansa rutscht nach fulminantem Saisonstart weiter ab auf Platz 14. Kurios: Zwischen beiden Teams rangiert der FC Bayern München.

Herber Schlag im Abstiegskampf 1992: HSV – Hansa 1:0

9. Mai 1992: Der FC Hansa reist am vorletzten Spieltag seiner ersten Bundesliga-Saison als Tabellenvorletzter nach Hamburg und braucht im Kampf um den Klassenerhalt dringend einen Sieg. Michael Spies bringt die Rostocker – mittlerweile trainiert von Erich Rutemöller – nach der Pause vermeintlich in Führung, doch die Abseitsfahne geht hoch. Das Auswärtsspiel geht schließlich durch einen Treffer des Brasilianers Luiz Firmino Emerson (66.) mit 0:1 verloren. Besiegelt ist Hansas Abstieg damit noch nicht. Zwar gewinnt die Kogge eine Woche später in einem legendären Saisonfinale zu Hause gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1, steigt aber dennoch in die 2. Liga ab. Der HSV wird Zwölfter.

Der erste Sieg 1996: Hansa – HSV 2:0

17. April 1996: Der erste Hansa-Sieg: Nach dem 1:1 im Hinspiel der Bundesliga-Saison 1995/1996 bezwingt der Aufsteiger aus Rostock den HSV in der Rückserie erstmals – durch Tore von Jonathan Akpoborie (12.) und Stefan Beinlich (25.) im Ostseestadion. Das Überraschungsteam von Trainer Frank Pagelsdorf ist nach dem Spiel Tabellensiebter und rückt bis auf einen Punkt an die Rothosen auf Platz sechs heran.

Szene aus dem Hansa-Heimspiel gegen den HSV in der Saison 1995/1996: Stefan Beinlich trifft per Fallrückzieher zum 2:0 für die Rostocker. © Quelle: Rainer Schulz

UEFA-Cup-Träume kommen in Rostock auf, die erst am letzten Spieltag durch Hansas 0:1-Heimschlappe gegen den 1. FC Köln platzen – Platz sechs. Ausgerechnet der HSV nutzt den Patzer und zieht im Saisonfinale noch an der Kogge vorbei auf den Europapokal-Rang.

Heimsieg gegen Pagelsdorf 1997: Hansa – HSV 2:1

9. August 1997: Am 3. Spieltag der Saison 1997/1998 kommt es zum schnellen Wiedersehen mit Ex-Trainer Frank Pagelsdorf, der den FCH zuvor in Richtung HSV verlassen hatte. Ein Doppelpack von Sergej Barbarez (35./41.) bringt die Gastgeber um Neu-Coach Ewald Lienen vor der Pause in Front. Pawel Wojtala (67.) kann für den HSV nur noch verkürzen. Während Hansa den ersten Saisondreier feiert, bleibt die Raute sieglos und legt einen Fehlstart hin. Auch im Rückspiel trifft Barbarez zum 1:0-Sieg für die Rostocker, denen am Ende der Saison ein Punkt zum Erreichen des UEFA-Cups fehlt. Der HSV wird Neunter.

Doppelter Platzverweis 1998: HSV – Hansa 1:0

25. September 1998: Im Freitagabendspiel sind die Rostocker früh in Unterzahl unterwegs: Abder Ramdane sieht in der 17. Minute die Rote Karte. Nach einer Stunde muss dann auch Stürmer Igor Pamic frühzeitig zum Duschen. Hansa verteidigt lange das 0:0, in der 83. Minute trifft dann Andrej Panadic zum HSV-Sieg.

Torreiches Remis im Ostseestadion 1999: Hansa – HSV 3:3

5. November 1999: An diesem Freitagabend gibt es ein torreiches Unentschieden im Ostseestadion. Hansa verspielt dabei eine 2:0-Blitzführung gegen den Tabellendritten. Timo Lange (4.) und Steffen Baumgart (5.) bringen die Hausherren in Front. Torhüter und Elfmeter-Experte Hans-Jörg Butt (39.) und Dimitrios Grammozis (48.) gleichen für den HSV aus. Die erneute Hansa-Führung durch Kai Oswald (55.) egalisiert Vanja Grubac (77.).

5. November 1999: Hansa-Trainer Andreas Zachhuber (l.) und HSV-Coach Frank Pagelsdorf vor der Partie im Ostseestadion. © Quelle: Rainer Schulz

Piecke fliegt 2000 vom Platz: HSV – Hansa 1:0

7. April 2000: Im Rückspiel der Saison 1999/2000 trifft Ex-Hansa-Spieler Martin Groth (18.) im Volksparkstadion zum 1:0-Sieg für den HSV. Der FCH muss die Partie mit zehn Spielern beenden: Keeper Martin Pieckenhagen fliegt nach etwas mehr als einer Stunde wegen eines strittigen Handspiels außerhalb des Strafraums vom Platz. Coach Andreas Zachhuber flippt daraufhin aus und wird auf die Tribüne geschickt. Die Rostocker kommen am Saisonende als Tabellen-15. ins Ziel. Der HSV qualifiziert sich unter Frank Pagelsdorf als Dritter für die Champions League.

Beim Auswärtsspiel in Hamburg sieht Hansa-Torhüter Martin Pieckenhagen im April 2000 die Rote Karte. © Quelle: Lutz-Bongarts

Last-Minute-Pleite 2001: HSV – Hansa 2:1

29. April 2001: Hansa hat den Klassenerhalt vor dem 31. Spieltag der Saison 2000/2001 mit 39 Punkten so gut wie sicher, Champions-League-Teilnehmer HSV zittert mit 36 Zählern dagegen noch. Bachirou Salou (3.) bringt die Rostocker früh in Führung, Marek Heinz (46.) gleicht nach der Pause aus. Eine Viertelstunde vor Ende fliegt Hansa-Angreifer Victor Agali vom Platz. In der Schlussminute trifft dann Marinus Bester nach einer Ecke zum 2:1-Sieg für die Hamburger. Am Ende bleiben beide souverän drin.

Hitziges Saisonfinale 2003: HSV – Hansa 2:0

24. Mai 2003: Am letzten Spieltag der Saison 2002/2003 hat Hansa den Ligaverbleib unter Dach und Fach, der HSV braucht einen Sieg, um in den UEFA-Cup zu kommen. Es wird hitzig. Zunächst verschießt der Ex-Rostocker Sergej Barbarez einen Elfmeter für die Hamburger, dann muss Hansa noch in der ersten Hälfte mal wieder einen Platzverweis im Volksparkstadion hinnehmen.

Godfried Aduobe sieht nach einem Foul zunächst die Gelbe Karte und beschwert sich danach beim Unparteiischen, dass Gegenspieler Bernd Hollerbach die Verwarnung gefordert habe. Statt dem HSV-Akteur Gelb für die Unsportlichkeit zu zeigen, schmeißt der an diesem Tag nicht immer glücklich agierende Schiedsrichter Jürgen Jansen den Rostocker Mittelfeld-Abräumer mit Gelb-Rot vom Feld. Der wütende Aduobe drischt den Ball weg und muss von Hansa-Betreuern beruhigt werden.

Strittig auch die Szene vor dem Freistoßtor von Rodolfo Esteban Cardoso (45.): Ein Nachtreten des Hamburgers Marcel Maltritz gegen Hansas Jochen Kientz bleibt ungeahndet. Nach der Halbzeitpause muss Rostocks Coach Armin Veh nach Diskussionen mit dem Schiedsrichter auf die Tribüne. Romeo (53.) trifft zum 2:0-Endstand.

Rostocks deutlichster Sieg 2004: Hansa – HSV 3:0

6. März 2004: Hansa feiert an diesem Samstagnachmittag vor 26 000 Zuschauern im Ostseestadion den bisher höchsten Sieg gegen den HSV. Die Elf von Trainer Juri Schlünz schlägt die Raute durch Treffer von Gabriel Melkam (5.), Magnus Arvidsson (19.) und Antonio Di Salvo (79.) mit 3:0 und zieht in der Tabelle am Gegner vorbei auf Rang neun. Dort landet Hansa auch am Saisonende, direkt hinter dem HSV.

Debakel und Schlünz-Rücktritt 2004: Hansa – HSV 0:6

14. November 2004: Debakel im Ostseestadion: Hansa, mit nur acht Punkten aus zwölf Spielen Schlusslicht der Bundesliga, kassiert in der Sonntagspartie die bisher höchste Heimniederlage überhaupt. 0:6 gegen den von Thomas Doll trainierten HSV – vor dem Duell ebenfalls nur Tabellen-14.. „Außer Juri könnt ihr alle geh’n!“, skandieren die Rostocker Zuschauer. Hansa-Coach Juri Schlünz, der den Auftritt später als „einfach nur peinlich“ zusammenfasst, verkündet nach dem Spiel seinen Rücktritt.

Jörg Berger übernimmt. Doch auch er kann den Hansa-Abstieg nach zehn Jahren Bundesliga nicht mehr verhindern. Am 30. Spieltag setzt es auch im Volkspark eine herbe 0:3-Schlappe.

Stars treffen im Ostseestadion: Hansa – HSV 1:3

3. Mai 2008: Nach der Rückkehr in die Bundesliga wankt Hansa erneut Richtung Abstieg. Im bisher letzten Aufeinandertreffen im Oberhaus am 31. Spieltag der Saison 2007/2008 treffen Ivica Olic (18./51.) und Rafael van der Vaart (27.) im Ostseestadion. Ein Eigentor von Joris Mathijsen (76.) ist nur Ergebniskosmetik. Hansa übernimmt die Rote Laterne und steigt am Ende ab. Der HSV erreicht als Vierter den UEFA-Cup.

Die HSV-Torschützen beim 3:1-Sieg im Rostocker Ostseestadion im Mai 2008: Ivica Olic (r.) und Rafael van der Vaart. © Quelle: Rainer Schulz

Das erste Duell in Liga zwei: HSV – Hansa 3:0

12. Dezember 2021: Nach mehr als 13 Jahren treffen beide Teams wieder in einem Pflichtspiel aufeinander – erstmals in der 2. Bundesliga. Im Volkspark hat der Aufsteiger aus Rostock – trainiert von Jens Härtel – einige gute Szenen, verliert am Ende aber deutlich mit 0:3. Robert Glatzel (8./80.) trifft doppelt, dazu Ludovit Reis (18.).

HSV sichert sich Relegationsrang: Hansa – HSV 2:3

15. Mai 2022: Am letzten Spieltag der Zweitliga-Saison 2021/2022 geht es für Hansa um nichts mehr, der HSV braucht dagegen einen Sieg im Ostseestadion, um den Relegationsplatz zu sichern. Die Rostocker gehen durch Nico Neidhart (13.) in Führung, die Raute dreht das Spiel durch Robert Glatzel (50.), Sebastian Schonlau (75.) und Mikkel Kaufmann (85.). Lukas Fröde (90.+1) sorgt nochmal für Spannung. Am Ende scheitert der HSV in der Relegation an Hertha BSC und verpasst den Bundesliga-Aufstieg.

Rostocker Sieg nach Tod von Uwe Seeler: HSV – Hansa 0:1

24. Juli 2022: Kurz nach dem Tod von HSV-Legende Uwe Seeler steht die Partie des 2. Spieltags 2022/2023 ganz im Zeichen der Hamburger Vereinsikone. Dem HSV ist die Last anzumerken, zudem brilliert Hansa-Keeper Markus Kolke mehrfach. Die Koggenkicker stechen in der Nachspielzeit bei einem Konter zu. Kevin Schumacher trifft aus spitzem Winkel zum überraschenden Sieg.

Das Rückspiel wiederum gewinnt der HSV mit 2:0 im Ostseestadion. Hansa sichert am Ende erneut den Klassenerhalt, die Hamburger haben ein weiteres Mal in der Relegation das Nachsehen – dieses Mal gegen den VfB Stuttgart.

OZ