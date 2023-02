FC Hansa Rostock gegen den HSV: Deutsche Bahn setzt zusätzlichen Zug ein

Am Sonntag treffen die beiden Nordteams im ausverkauften Rostocker Ostseestadion aufeinander. Für die reibungslose An- und Abreise der Fußball-Anhänger gibt es eine Extra-Verbindung.

Rostock. Am Sonntag treffen in der 2. Fußball-Bundesliga der FC Hansa Rostock und der Hamburger SV aufeinander. Mehr als 26 000 Zuschauer werden im Ostseestadion erwartet, darunter auch 2600 HSV-Fans. Um die An- und Abreise der Anhänger beider Lage so störungsfrei wie möglich zu gestalten, setzt die Deutsche Bahn einen Entlastungszug ein.

So wird die Bahn am Sonntagmorgen ab Boizenburg zusätzlich eingesetzt. Abfahrt ist um 8.22 Uhr. Die Rücktour startet in Rostock um 17.48 Uhrt. Der Zug hält an allen Haltepunkten und Bahnhöfen analog zur regulären Verbindung.

Damit alle Fans pünktlich den Anpfiff miterleben, werden bahnreisende Hansa-Fans aus den westlichen Landkreisen gebeten, ausschließlich den zusätzlichen Zug zu nutzen. Ein allgemein gültiger Fahrschein ist hierfür erforderlich.