﻿Mutmacher im Abstiegskampf: Sportler aus MV drücken Hansa Rostock die Daumen

Kostüm sorgt für Polizeieinsatz

Abiturient geht mit Fake-Waffe und Kunstblut in Stralsunder Bank: Leute rufen Polizei

In Stralsund hat am Freitagmorgen ein verkleideter Unbekannter in einer Bank für Aufregung gesorgt. Der Mann trug eine aufblasbare Waffe bei sich und war laut Zeugen blutverschmiert. Es handelte sich vermutlich um einen verkleideten Schüler.