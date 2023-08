FC Hansa Rostock: Erst ein Kaffee, dann drei Elfer pariert – Kolke avanciert zur Kultfigur

Frankfurt am Main/Rostock. Um seine Liebe zum Kaffee macht Markus Kolke keinen Hehl. „Es ist das erste Getränk, das ich jeden Tag zu mir nehme, damit ich wach werde“, sagte der Kapitän von Hansa Rostock dem NDR. Genau so einen Koffeinschub hatte er offenbar auch gebraucht, um im Elfmeterschießen des DFB-Pokals-Spiels beim FSV Frankfurt zum Helden zu werden.

Denn auf das entscheidende Schießen bereitete er sich auf ungewöhnliche Weise vor, wie er im Pay-TV-Sender Sky am Sonntagabend verriet: „Ich war noch einmal auf Toilette und musste Pipi. Und ich habe noch einen Schluck Kaffee gebraucht. Das war’s.“ Die Maßnahme hatte Erfolg: Gleich die ersten drei Schüsse der Gastgeber wehrte Kolke ab. Und da seine drei Teamkollegen Janik Bachmann, Alexander Rossipal und Serhat Güler trafen, war das Shootout schon nach drei statt fünf Runden beendet und der Einzug der Rostocker in die zweite Pokal-Runde gesichert.

„Krake“ Kolke spielt seit fünf Jahren für den Koggenklub

Vergessen war, dass der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga sich gegen den hessischen Regionalligisten schwergetan hatte. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatte es 1:1 gestanden, am Ende dann 4:1 – dank Kolke.

Seiner Heldentaten in Frankfurt hätte es aber nicht mehr bedurft, um seinen besonderen Status beim FC Hansa zu unterstreichen. Käpt’in Kolke ist auf der Hansa-Kogge längst Kult. Er ist die Identifikationsfigur für die Fans und die Führungsperson für seine Mitspieler.

Markus Kolke hält im DFB-Pokal--Spiel drei Elfmeter! © Quelle: Jörg Halisch/dpa

Der gebürtige Unterfranke spielt bereits seine fünfte Saison in Rostock. Es ist seine vierte Spielzeit nacheinander, in der er die Mannschaft als Kapitän anführt. Das sei nach wie vor etwas Besonderes, sagt Kolke. „Ich habe am Anfang gesagt, dass es eine unfassbare Ehre ist, als Kapitän für so einen Verein aufzulaufen. Das ist es immer noch. Das hat mit Routine nichts zu tun. Die wird auch nicht einkehren.“

Routinier wird am Freitag 33 Jahre alt

2021 stieg er mit den Mecklenburgern in die 2. Bundesliga auf. Zuvor hatte er in seiner Profi-Laufbahn ausschließlich in der 3. Liga gespielt. Trotz seines Alters – am Freitag wird er 33 Jahre alt – hat sich Kolke noch extrem entwickelt. Mittlerweile zählt er zu den besten Torhütern der 2. Bundesliga. Vor allem auf der Linie ist er überragend.

Seit dem Aufstieg hat Kolke nicht ein Liga-Spiel verpasst. Insgesamt 70 Mal nacheinander stand er in der 2. Bundesliga auf dem Platz. „Man muss ein bisschen professionell sein, vorbereiten, nachbereiten“, antwortet er auf die Frage nach seinem Rezept, warum er nie verletzt sei. „Es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, dass man sich nichts Größeres einfängt. Am besten nicht darüber nachdenken.“

Kolke wirkt demütig und bescheiden, spricht viel von Glück, wenn es um seine eigene Leistung geht. So auch nach dem Elfmeterschießen in Frankfurt. „Heute war viel Bauchgefühl und Glück, dass man auch dran ist“, sagte er dem NDR. „Dass ich die ersten drei halte im Elfmeterschießen, habe ich auch noch nicht gehabt.“

Dass er Elfmeter halten kann, bewies er eine Woche zuvor im Zweitliga-Spiel beim SV Elversberg. In der Nachspielzeit wehrte er beim Stand von 0:1 einen Foulelfmeter ab. Wenig später drehte Hansa die Partie noch und gewann 2:1. Seine Statistik bei transfermarkt.de ist noch eindrucksvoller: Diese listet auf, dass Kolke in der 2. Bundesliga und in der 3. Liga schon 20 Schüsse vom Elfmeterpunkt vereitelte.

