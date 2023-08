﻿FC Hansa Rostock: So avancierte Krake Kolke zum Pokal-Riesen

Frankfurt am Main/Rostock. Dank Teufelskerl Markus Kolke hat der FC Hansa die 2. Runde im DFB-Pokal doch noch erreicht. Der Rostocker Schlussmann parierte beim FSV Frankfurt am Sonntagabend drei Elfer und führte den Zweitligisten vor 7374 Zuschauern zum verdienten 4:1 (0:1, 1:1, 1:1)-Sieg nach Elfmeterschießen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich bin glücklich, dass ich drei Elfer halten konnten. So etwas passiert einem nicht so oft in einer Karriere. Zum Glück sind wir eine Runde weiter“, sagte Matchwinner Kolke gewohnt unaufgeregt.

Hansa rennt Rückstand lange hinterher

Hansa rannte nach dem 0:1 durch Malik McLemore (29.) lange Zeit einem Rückstand hinterher, ehe der eingewechselte Serhat-Semih Güler in der Schlussphase doch noch den erlösenden Ausgleich für die Rostocker erzielte (84.).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Statistik zum DFB-Pokalspiel FSV Frankfurt – FC Hansa Rostock FSV Frankfurt: Ospelt - Hildmann, Awassi, Weißmann, Matuwila - Ünlücifci - Azaouagh, McLemore (86. Emmerling) - Hermes (83. Falaye), Bouhaddouz (70. Del Vecchio,) - Boutakhrit (118. Loebus) FC Hansa Rostock: Kolke - Hüsing (11. van der Werff), Roßbach, Rossipal - Neidhart, Dressel (79. Hinterseer), Bachmann, Schumacher - Singh (46. Perea) - Pröger (79. Güler), Ingelsson (69. Fröling). Schiedsrichter: Christian Dingert (Lebecksmühle) Tore: 1:0 McLemore (29.), 1:1 Güler (84.). Elfmeterschießen: 0:1 Bachmann, Kolke hält gegen Azaouagh, 0:2 Rossipal, Kolke hält gegen Falaye, 0:3 Güler, Kolke hält gegen Emmerling. Gelbe Karten: Ospelt, Matuwila, Boutakhrit, Emmerling, Ünlücifci / Pröger, Schumacher, Bachmann.Zuschauer: 7374.

Nach torloser Verlängerung rettete sich der hessische Landespokalsieger ins Elfmeterschießen. Während Hansas Janik Bachmann, Alexander Rossipal und Güler eiskalt und ganz sicher vom Punkt verwandelten, fischte „Krake“ Kolke alle drei Frankfurter Elfer (Azagouagh, Falaye Emmerling) heraus und ließ die 2500 mitgereisten Hansa-Fans ausflippen.

„Ich kann mich gerade nur innerlich freuen. Das Spiel hat viel Kraft gekostet“, bilanzierte Kolke erschöpft – aber überglücklich.

Hüsing steht in Startelf, aber schnell verletzt wieder raus

Trainer Alois Schwartz hatte nach dem spektakulären 2:1-Ligasieg gegen die SV Elversberg zwei Änderungen in der Anfangsformation vorgenommen: Im Angriff gab Sarpreet Singh für Nils Fröling sein Startelf-Debüt. Hinten rückte Oliver Hüsing für John Patrick Strauß in die Abwehrkette.

Der Innenverteidiger, der nach einem Muskelbündelriss gerade erst genesen war, verletzte sich jedoch in der Anfangsphase erneut am Oberschenkel und musste vorzeitig raus (12.). Für den Routinier gab Jasper van der Werff (nach Verletzung am Sprunggelenk) seinen Einstand im Hansa-Trikot.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gefeierter Held des Pokalabends: Hansa-Keeper Markus Kolke wird von Kai Pröger auf Schultern durch die Arena getragen. © Quelle: Jörg Halisch

Bis dahin tat sich der Favorit schwer, ein geordnetes Offensivspiel aufzuziehen. Die Frankfurter gingen giftig in die Zweikämpfe und schalteten schnell auf Angriff um. Trotzdem erarbeiteten sich die Gäste die besseren Chancen.

Nach einer Flanke von Nico Neidhart hielt Singh den Fuß rein und zwang FSV-Keeper Justin Ospelt zu einer Glanztat (20.). Zudem war der Frankfurter Schlussmann bei einem Schuss von Kai Pröger (23.) und einem direkten Eckball von Singh zur Stelle (27.).

Hansa macht das Spiel, der FSV das erste Tor

Das Tor fiel jedoch auf der anderen Seite: Nach einer flach ausgeführten Ecke kam McLemore im Strafraum frei zum Abschluss. Seinen zunächst abgeblockten Schuss nutzte der Deutsch-Amerikaner im zweiten Versuch selbst zum 1:0 (29.). Im Anschluss hielt Kolke, der einen Freistoß von Ahmed Azagouagh abwehrte, die Rostocker im Spiel (35.).

In der zweiten Halbzeit drängte Hansa vehement auf den Ausgleich und kam zu hochkarätigen Möglichkeiten. Beim Schuss von Kevin Schumacher rutschte Pröger rein, doch Ospelt war erneut zur Stelle (51.). Der Keeper hatte auch beim Versuch vom eingewechselten Juan José Perea ein Bein dazwischen (52.). Im Anschluss schoss van der Werff nach einer Ecke nur Zentimeter am Tor vorbei (57.). Auch Svante Ingelsson (65./Außennetz) und Alexander Rossipal (74./Freistoß) verpassten beste Chancen zum Ausgleich. Schließlich traf Serhat-Semih Güler nach feiner Vorarbeit von Juan José Perea mit links zum umjubelten 1:1-Ausgleich (84.). Der Kolumbianer hatte den Ball in der Luft mit der Hacke weitergeleitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Trotz drückender Überlegenheit und klarem Chancenplus (33:13 Torschüsse und 20:3-Ecken) musste der Zweitligist von der Küste in die Verlängerung – und behielt im anschließenden Elfmeterschießen die Nerven. Alle Hansa-Schützen verwandelten bravourös. Und Kolke wuchs über sich hinaus.

OZ