FC Hansa Rostock: Kristian Walter wird neuer Sportlicher Leiter

Rostock. Die Suche hat ein Ende: Der FC Hansa Rostock hat einen neuen Sportlichen Leiter. Der Koggenklub hat am Montag (5. Juni) die Verpflichtung von Kristian Walter bekanntgegeben. Der 38-Jährige wird mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2025 ausgestattet und übernimmt damit die Nachfolge von Martin Pieckenhagen, der im April vom Verein entlassen wurde.

Walter war zuletzt beim Drittligisten Dynamo Dresden in verschiedenen Funktionen tätig. Seit Oktober 2012 bekleidete er dort die Posten des Chef-Scouts und Kaderplaners und zwischenzeitlich auch den des Sportdirektors und Interimsgeschäftsführers.

Walter: „FC Hansa mit enormer Strahlkraft“

Auf Walter wartet bei Hansa jede Menge Arbeit. „Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und bei einem Verein wie Hansa Rostock meine Erfahrungen einbringen zu können, um gemeinsam im Team den sportlichen Bereich und seine Strukturen weiterzuentwickeln“, so Walter.

Für ihn sei Hansa Rostock schon immer ein Verein mit enormer Strahlkraft gewesen, der für Tradition und Emotionen und damit auch eine hohe Erwartungshaltung von außen und innen stehe. „Dies bedeutet eine große Verantwortung, macht diese Aufgabe zugleich aber auch so reizvoll“, erklärt der neue Sportliche Leiter, der aktuell den DFL-Lehrgang „Management im Profifußball“ absolviert.

„„Sowohl in fachlicher als auch menschlicher Hinsicht konnte Kristian Walter die entscheidenden Gremien beim FC Hansa überzeugen und sich in unserem Auswahlprozess gegen andere Kandidaten durchsetzen“, teilte Hansa-Vorstandsvorsitzender Robert Marien zur Verpflichtung mit. „Er ist ein sehr organisierter und zielstrebiger Mensch mit klaren Vorstellungen, Werten und Prinzipien sowie hoher Motivation und Leidenschaft für seine Aufgabe. Zudem ist er ein absoluter Teamplayer, dem es wichtig ist, alle auf den Weg mitzunehmen.“ Der gebürtige Dresdner bringe durch seine Arbeit bei Dynamo die notwendige Erfahrung für das emotionale Umfeld eines Traditionsvereins mit.

Laut Hansa-Pressemitteilung werde Walter vom Vorstand mit der strategischen Ausrichtung und sportlichen Entwicklung des Lizenzbereichs beauftragt. In seiner Verantwortung liegt demnach die Kaderplanung, die Leitung der Scouting-Abteilung sowie des Trainer- und Funktionsteams der ersten Mannschaft. In seinen Zuständigkeitsbereich falle zudem das ab der kommenden Saison in der Regionalliga spielende U23-Team des FC Hansa, das künftig in die Prozesse und Abläufe der Profi-Abteilung eingebunden wird.

