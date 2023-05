﻿Hansa Rostock trifft auf Sandhausen: Für die „Unabsteigbaren“ ist es die letzte Chance

Sandhausen. Mit einer kuriosen Pressemitteilung ging der SV Sandhausen letzte Woche an die Öffentlichkeit. Ein Sportdirektor habe unterschrieben, den Namen wolle man aber nicht verraten. Spötter können sagen, dass man in der 15 000-Einwohner-Gemeinde nahe Heidelberg ausreichend Erfahrung haben sollte mit der Verkündung personeller Neuigkeiten. In elf Jahren Zweiter Liga wurden 158 Spieler verpflichtet. Das sind im Schnitt 14 pro Saison.

Das häufig gezeichnete Bild der dörflichen Idylle passt nicht recht, zumal sich nach dem Aufstieg 2012 auch die Zahl der Trainer auf inzwischen acht erhöht hat. Der heutige Hansa-Trainer Alois Schwartz war gleich zweimal da. Es hat was, dass nun ausgerechnet der einzige Überlebende zum Lebensretter werden soll. Gerhard Kleppinger diente sechs Chefs, war zeitweise in der Jugendabteilung, später im Scouting und ist jetzt zum zweiten Mal in der Verantwortung.

Kleppinger brachte die Hoffnung zurück

Das 1:2 in Braunschweig war seine erste Niederlage. Zuvor hatte der ehemalige Assistent von Alois Schwartz mit sieben Punkten aus drei Spielen die Hoffnung an den Hardtwald zurückgebracht. „So viel ändert sich nicht. Wir müssen am Freitag gegen Hansa Rostock gewinnen“, erklärte Kleppinger nach dem unglücklichen und unverdienten Rückschlag in Braunschweig.

Die Rechnung lautet: Ein Sieg gegen Rostock und danach zwei Spiele in Heidenheim und gegen den Hamburger SV – gegen Mannschaften, die vielleicht schon ihre Ziele erreicht haben. Kleppinger ist die Idealbesetzung im hektischen Abstiegskampf. Mit maximaler Ruhe und Gelassenheit wirkt der 65 Jahre alte Fußballlehrer den Aufregungen entgegen. „Der Trainer ist sehr menschlich. Er baut keinen übermäßigen Druck auf. Er redet viel mit uns“, sagt Mittelfeldspieler Erik Zenga.

Banner im Ostseestadion beim Hansa-Heimspiel gegen Regensburg © Quelle: Lutz Bongarts

Kleppinger (u. a. Darmstadt, Schalke, Dortmund) weiß, wie Profis ticken. Er ist seit fast einem halben Jahrhundert im Geschäft, hat 287 Bundesliga- und 254 Zweitliga-Spiele bestritten und gewann 1988 in Seoul eine olympische Bronzemedaille.

Stark macht ihn auch, dass er kurz vor der Rente existenziell nichts mehr zu verlieren hat. So war er souverän genug, mit dem badischen Verbandssportlehrer Rainer Scharinger einen sehr präsenten Co-Trainer für den Abstiegskampf zu engagieren. Das Wiedersehen mit seinem früheren Chef, mit dem ihn ein kollegial-gutes Verhältnis verbindet, hält er nicht der Rede wert: „Das interessiert mich nicht. Mich interessieren nur Ergebnisse.“

Tomas Oral musste schon nach 49 Tagen gehen

Während Kleppinger floskelt, dass im Fußball alles möglich sei, richtet sich Jürgen Machmeier auf die Relegation ein. Der Präsident gewinnt der prekären Situation tatsächlich noch was Positives ab. Er erklärt: „Noch vor ein paar Wochen wäre die Relegation ein großer Erfolg gewesen.“ Denn die Bemühungen von Tomas Oral waren ins Leere gelaufen. Nach sechs sieglosen Spielen mit nur zwei Punkten musste der Frankfurter nach nur 49 Tagen wieder gehen. Er hatte im Februar nach der 0:3-Derby-Niederlage gegen den Karlsruher SC Alois Schwartz abgelöst.

Zuletzt bescheinigte Kleppinger seiner Mannschaft neben Qualität auch Mentalität. Das Team besteht zu einem guten Teil aus Profis, von denen es heißt, sie hätten ihre beste Zeit hinter sich, die an einem guten Tag aber gegen jeden gewinnen kann. Es gab in dieser Saison zu wenige gute Tage. Bis auf Kapitän Dennis Diekmeier, der nach einer Muskelverletzung Trainingsrückstand hat, stehen dem Trainer alle zur Verfügung.

Erwischt es die „Unabsteigbaren“ dieses Mal?

Man darf gespannt sein, wie Sandhausen auf die vermeidbare Niederlage in Braunschweig reagiert. Allein Kemal Ademi hatte zwei hundertprozentige Chancen. Am Freitag gegen Rostock sind die Voraussetzungen wieder günstiger, in Braunschweig absolvierte der 27-jährige Stürmer sein 13. Spiel für den SV Sandhausen. Fußballer sind bekanntlich abergläubisch. Deshalb kann man es immer noch nicht so recht glauben, dass es die „Unabsteigbaren“ diesmal erwischt. Die Experten ordneten den SV Sandhausen Saison für Saison unter den Abstiegskandidaten ein. Doch bisher galt: Totgesagte leben länger.