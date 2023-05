﻿Hansa Rostock II siegt nach zweimaligem Rückstand und verabschiedet 14 Spieler

Das letzte Heimspiel der Saison gegen den TuS Makkabi Berlin war eine enge Angelegenheit. Am Ende siegt die U 23 des FC Hansa Rostock mit 3:2. Vor der Partie gab es die Verabschiedung von vielen Akteuren. Wer nicht zum künftigen Regionalliga-Kader gehören wird.

Rostock. Der große Abschiedsball bot noch einmal ein packendes Duell: Beim letzten Saison-Heimspiel der U-23-Fußballer des FC Hansa Rostock wurden gleich 14 Spieler bei den Ostseestädtern verabschiedet. Einige von ihnen durften ein abschließendes Mal im Volksstadion ran und halfen mit, den Tabellendritten TuS Makkabi Berlin zu schlagen. Am Ende gab es nach zweimaligem Rückstand am Sonnabend (27. Mai) einen 3:2 (1:1)-Erfolg für die Rostocker in der NOFV-Oberliga Nord.