FC Hansa Rostock: Rasen ist weg – so sieht es jetzt im Ostseestadion aus

Rostock. Grasnarbe entfernen im großen Stil: Im Rostocker Ostseestadion wird aktuell die Runderneuerung der Rasenfläche durchgeführt. Seit Dienstag sind die Maschinen im Einsatz. Beim Blick ins Stadion ist am Mittwochmittag (6. September) zu sehen: Das Abtragen des Grüns scheint bereits so gut wie abgeschlossen. Die Heimstätte des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock kam am Mittwoch mit dem bräunlich-sandigen Untergrund eher daher wie ein Springstadion für den Pferdesport.

Seit Dienstag sind die Maschinen in der Heimstätte des Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock im Einsatz. © Quelle: Sönke Fröbe

Grund für die Erneuerung sind die zwei Marteria-Konzerte mit insgesamt 60 000 Zuschauern, die am 1. und 2. September im Ostseestadion stattgefunden haben. Bereits im Vorfeld sei klar gewesen, dass die Rasenfläche im Nachgang in Gänze ausgetauscht werden müsse, heißt es auf der Homepage von Hansa Rostock.

Weite Teile des Grüns waren durch Bühne, Technik und Schwerlastplatten bedeckt und wurden in Mitleidenschaft gezogen. Das Geläuf sei „einer umweltfreundlichen Kompostierung zugeführt“ worden, heißt es. Für die gesamten Erneuerungsarbeiten kommt der Konzertveranstalter auf.

Rapper Marteria hat am 1. und 2. September jeweils rund 30 000 Fans im Ostseestadion mit seinem Konzert begeistert. © Quelle: Ove Arscholl

An einigen Stellen habe der Rasen im Ostseestadion zwar auf den ersten Blick noch ganz gut ausgesehen, es hätte aber zu lange gedauert, alles wieder in den Zustand zu bringen, in dem der Rasen vor den Veranstaltungen war, wird Chef-Greenkeeper Kai Reidath auf der Internetseite des FC Hansa Rostock zitiert.

„Wenn alles nach Plan läuft, dann sieht es am Donnerstagnachmittag wieder so aus wie vor dem Konzert. Dem Heimspiel am 16. September gegen Fortuna Düsseldorf steht also nichts im Wege“, versichert Reidath. Dafür werde er das neue Geläuf mit seinem Team in den nächsten Tagen gewissenhaft wässern und düngen.

