﻿Hansa Rostock startet Trainingslager in Neuruppin

Neuruppin. Die Luft im Volksparkstadion Neuruppin steht, als die 24 Spieler des FC Hansa Rostock am Samstag (8. Juli) um 16.35 Uhr mit dem Einlaufen beginnen. Bei den Aufwärmrunden zeigt das Thermometer zeigt 32 Grad Celsius.

Der erste Tag im Trainingscamp des Fußball-Zweitligisten ist einer wie aus dem Bilderbuch. Der Rasen ist kurz geschnitten, frisch gewässert und strahlt in sattem Grün. Die Hanseaten brauchten nur eine zehnminütige Busfahrt, um aus ihrem Hotel am See, dem noblen Ressort Mark Brandenburg, auf das Trainingsgelände des MSV Neuruppin zu gelangen.

Auf dem Platz, der von vielen Bäumen umgeben idyllisch liegt, haben schon Spitzenvereine trainiert: der Hamburger SV, Werder Bremen, RB Leipzig, Hertha und Union aus Berlin. Sogar der FC Sevilla, am 22. Juli Hansas Gegner im Ostseestadion bei der Saison-Generalprobe, sei aus Spanien nach Nordbrandenburg gekommen, erzählt Sven Neumann, Abteilungsleiter Fußball beim nach dem Oberliga-Abstieg in der 6. Liga spielenden Verein.

Der Mann, der seit fünf Jahren für den MSV arbeitet, sitzt auf der Tribüne und freut sich, dass Hansa im Sommer Leben und Leute bringt. Am kommenden Dienstag findet im Stadion der Test gegen Altglienicke statt. Am Samstag kommt Pogon Stettin zum Duell gegen die Rostocker. Bis zu 2000 Zuschauer erwartet Neumann, der Hansa dankbar ist. „Ein Großteil der Einnahmen bleibt bei uns. Wir brauchen das Geld“, erzählt er.

Sven Neumann (r.), Sportwart des MSV Neuruppin erzählt, OZ-Reporter Christian Lüsch, welche namhaften Klubs schon bei seinem Verein zu Gast waren. © Quelle: Lutz Bongarts

Verhoek, Thill und Meißner nicht mit dabei

Nicht mit ins Camp gereist sind bei den Hanseaten John Verhoek, Sebastien Thill und Thomas Meißner. Die drei Profis haben zwar noch laufende Verträge, im Zweitligateam aber keine Perspektive mehr. Sie sollen sich nach neuen Arbeitgebern umschauen – oder sich bei der zweiten Mannschaft zur Verfügung stellen. Während die Mannschaft am Sonnabend den Ball laufen ließ, postete der Luxemburger Thill ein Foto vom Strand.

Außerdem fehlten Lukas Scherff, der sich das Wadenbein gebrochen hat sowie Milosz Brzozowski, der bei der EM auf Malta mit der U19-Auswahl Polens spielt.

Immer wieder erfrischten sich die Spieler am Sonnabend bei Trinkpausen – so wie hier Stürmer Pascal Breier. © Quelle: Lutz Bongarts

Matthias Brandenburg hatte es nicht weit, um das weitläufige Vereinsgelände des MSV zu erreichen. „Ich bin zwar eigentlich Hertha-Fan, aber wenn Hansa schon mal da ist, schaue ich gerne vorbei“, meinte der 42-jährige Produktionsarbeiter aus der märkischen Stadt. „Die Spieler waren alle sehr freundlich, haben sich fotografieren lassen“, berichtet er.

Trainer mit Bedingungen zufrieden

Hansa-Coach Alois Schwartz hatte zwar zuvor weder die Trainingsplätze noch das Hotel persönlich besichtigt, war aber mit der Wahl des Klubs zufrieden. Er freute sich über die kurze Anreise, gute Trainingsbedingungen und ein Hotel am See, das „einen anderen Kopf macht, wenn man vom Training kommt“. Nach Tagen, in denen es darum ging, die Fitness zu stärken, geht es bis zum kommenden Sonntag (16. Juli) darum, dass sich die neue Mannschaft findet, und darum, viel mit dem Ball zu trainieren, sagte er 56-Jährige.

Hertha-Fan am Hansa-Bus: Mathias Brandenburg ist in Neuruppin zu Hause. Er wollte sehen, wie die Rostocker drauf sind. © Quelle: Christian Lüsch

Am Sonnabend schob Schwartz zum Abschluss eine Technik-Übung ein: Ein Spieler flankt aus dem Zentrum zur Grundlinie auf die Außenbahn. Dort nimmt ein Mitspieler den Ball an und flankt ihn zurück zum aufgerückten Passgeber, der die Kugel im Tor unterbringen muss. Und das alles mit jeweils höchstens zwei Ballkontakten. Jedes Pärchen musste drei Treffer erzielen. Den Wettbewerb gewannen Nico Neidhart und Kevin Schumacher. Markus Kolke und Damian Roßbach waren ebenfalls früh fertig – und feierten sich gegenseitig. Andere hatten Luft nach oben. Schwartz brach ab, obwohl nicht alle Duos ihr Soll erfüllt hatten.

Täglich zwei Trainingseinheiten

Mehr als 90 Minuten schaffte sich die Mannschaft am Sonnabend im brütend heißen Volksparkstadion. Ab Sonntag sind täglich bis zu zwei Einheiten angesetzt, die um 10 Uhr und um 16 Uhr beginnen. Schwartz will sich zudem für einen Tag etwas Besonderes einfallen lassen – Stichwort Teambuilding. In Neuruppin wählt das Team Ende der Woche den Mannschaftsrat. Den Kapitän wird der Coach bestimmen.

Die aus dem Nachwuchs zu den Profis aufgerückten Elias Höftmann und Joshua Krüger kamen am Sonnabend kurz vor dem Abendbrot im Teamhotel an. Sie hatten zuvor mit Hansas U 23 in einem Test gegen Norderstedt (2:3) gespielt.

