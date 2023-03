﻿Hansa Rostock – bis Saisonende sind alle Spiele zeitgenau angesetzt

Manipulierte Bankautomaten am Schweriner Marienplatz: Betrug durch falsche Kartenlesegeräte

Bankkunden in Schwerin müssen sich momentan vor manipulierten Geldautomaten in Acht nehmen: Die Polizei ermittelt wegen verfälschten Kartenlesegeräten in einer Postbank-Filiale am Marienplatz.