Am Sonntag steigt im Millerntor-Stadion das Nordderby zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Hansa Rostock. Der Hamburger Trainer Fabian Hürzeler blickt auf vier Siege in vier Spielen zurück. Der Koggenklub ist dagegen schwierig in die Rückrunde gestartet. Blenden lassen will sich Hürzeler davon nicht.

