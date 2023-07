﻿Start ins Trainingslager: Darum hat sich Hansa Rostock für Brandenburg entschieden

Märkischer Sand statt steirische Bergwelt: Nicht in Österreich, wie im letzten Jahr, sondern vor der Haustür im brandenburgischen Neuruppin beginnt der FC Hansa Rostock im Trainingslager mit dem Feinschliff für die neue Saison. Am Sonnabend (8. Juli) geht es los.

Rostock. Für den FC Hansa geht es in der Saisonvorbereitung jetzt so langsam an den Feinschliff. Nach einem trainingsfreien Freitag startet der Fußball-Zweitligist am Sonnabend ins Trainingslager im brandenburgischen Neuruppin. Bis zum 16. Juli wollen sich die Rostocker in täglichen Einheiten und zwei weiteren Testspielen weiter für die am letzten Juli-Wochenende beginnende Saison wappnen.