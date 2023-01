﻿FC Hansa Rostock startet Trainingscamp in der Türkei

Telekom Baskets Bonn vs. Rostock Seawolves: Kampf um Platz 3 in der Basketball-BBL

Drei Tage nach dem Heimspiel gegen Bayern München, das die Rostocker mit 65:78 verloren, tritt das Held-Team am 6. Januar beim Tabellenführer in Bonn an. Das sind die wichtigsten Infos zum Duell.