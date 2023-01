﻿Hansa Rostock: Für diese Positionen werden Verstärkungen gesucht

Bisher haben sich die sportlich Verantwortlichen beim FC Hansa Rostock bedeckt gehalten. Wenige Tage vor dem Rückrundenstart in Heidenheim zeichnet sich ab, dass der Koggenklub noch Verstärkung an Bord holt. Um welche Positionen es geht, sagt Cheftrainer Patrick Glöckner.

Rostock. Wenige Tage vor dem Start in die Zweitliga-Rückrunde am Sonnabend in Heidenheim zeichnet sich ab, dass noch mal Bewegung in den großen Kader des FC Hansa Rostock kommen wird. „Klar wollen wir auf der einen oder anderen Position noch nachlegen – wenn es geht und wenn die Qualität da ist“, sagt Cheftrainer Patrick Glöckner, der sich – ebenso wie Sportvorstand Martin Pieckenhagen – in Personalfragen bisher bedeckt gehalten hatte.