﻿Der Tabellenführer kommt: Hansa Rostock hat mit Darmstadt noch eine Rechnung offen

Eine anspruchsvollere Aufgabe gibt es in der 2. Liga derzeit nicht: Am Sonnabend empfängt Hansa Rostock unter Flutlicht den seit 19 Spielen unbesiegten Tabellenführer SV Darmstadt 98. Im Hinspiel kassierte der Koggenklub seine höchste Saisonniederlage. Warum Trainer Patrick Glöckner zuversichtlich ist.

Rostock. Es war zweifellos eine der kuriosesten Szenen in der Zweitliga-Hinrunde. Mit einem Blackout beim Abstoß leitete Torwart Markus Kolke im Hinspiel bei Darmstadt 98 Hansas höchste Saisonniederlage ein. Insgesamt vier Mal musste Rostocks Kapitän den Ball am vierten Spieltag aus dem Netz holen und die Szene anschließend vermutlich deutlich häufiger im Fernsehen anschauen. Am Sonnabend (20.30 Uhr, Sport1) kommt der Tabellenführer zum Rückspiel nach Rostock.

Hansa-Gegner Darmstadt seit 19 Liga-Spielen unbesiegt

Vor rund 25000 Zuschauern im am Donnerstag bereits nahezu ausverkauften Ostseestadion hat Hansa also noch eine Rechnung offen. So etwas wie eine Revanche-Stimmung hat Patrick Glöckner bei seiner Mannschaft in dieser Woche allerdings nicht festgestellt. „Wir bereiten uns auf jedes Spiel mit der maximalen Konzentration vor. Die Jungs haben im Training gut gearbeitet und die Themen gut umgesetzt, die wir auch am Wochenende sehen wollen. Wir werden dementsprechend gut vorbereitet sein“, kündigt der Hansa-Coach an. „Das Wichtigste ist, dass man sich in diesem Spiel nicht verrückt macht.“

Mit den Lilien kommt das in dieser Saison herausragende Zweitliga-Team ins Ostseestadion. Seit dem ersten Spieltag (0:2 in Regensburg) hat die Mannschaft von Coach Torsten Lieberknecht nicht mehr verloren. In der vergangenen Saison hatte Darmstadt die Aufstiegsrelegation wegen des schlechteren Torverhältnisses verpasst, dieses Jahr soll die Bundesliga-Rückkehr gelingen. „Wir wissen um die Klasse, die Darmstadt hat. Sie stehen nicht umsonst da oben“, sagt Glöckner, der den jüngsten Sieg der Hessen (2:1 gegen Braunschweig) auf der Tribüne am Böllenfalltor verfolgte und beeindruckt war: „Das ist schon eine Hausnummer, eine extrem schwere Aufgabe, die wir vor uns haben.“

Roßbach und Schumacher nach Sperren zurück

Damian Roßbach und Kevin Schumacher können wieder dabei helfen, sie zu stemmen. Das Defensivduo kehrt nach abgebrummten Sperren zurück. Fehlen wird Linksverteidiger Anderson Lucoqi (Außenbandverletzung). Lukas Scherff ist nach überstandener Knieverletzung noch nicht so weit. „Wir haben ihn auf ein ordentliches Niveau gebracht, aber es ist noch nicht ausreichend für ein Punktspiel“, erklärt Glöckner, der in seinem dritten Spiel vor heimischem Publikum auf ein Erfolgserlebnis hofft.

„Es ist klar, dass eine Serie irgendwann reißen muss“, sagt er mit Blick auf die seit fast sieben Monaten andauernde Erfolgsbilanz der Darmstädter. „Ob das am Wochenende hier passiert, werden wir sehen. Wir werden auf jeden Fall alles dafür tun und versuchen, unser Spiel und die Leidenschaft, die wir in Bielefeld gezeigt haben, gegen Darmstadt auf den Platz zu bringen.“

Hansa geht mit Rückenwind ins Heimspiel

Hansas erster Rückrundensieg (1:0) bei den Ostwestfalen nährt die Hoffnung des Trainers auf ein Erfolgserlebnis auch gegen den Liga-Primus. „Siege tun immer gut, weil sie positiv für die Stimmung sind. Den Rückenwind wollen wir mitnehmen.“

Kolkes Hinspiel-Schnitzer spielt bei den Hanseaten keine Rolle mehr. „Das ist so lange her“, sagt Patrick Glöckner, „außerdem habe ich schon schlimmere Tore gesehen.“