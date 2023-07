FC Hansa Rostock testet Drehkreuze an Eingängen des Ostseestadions

Rostock. Neue Saison, neues System im Ostseestadion: Der FC Hansa Rostock testet im Zuge des Vorbereitungsspiels gegen den FC Sevilla am Sonnabend (22. Juli) Drehkreuze an allen Eingängen in die Fußball-Arena. „Der demografische Wandel geht auch an uns nicht vorbei. Das hat auch mit Personalstärke zu tun“, erklärte Vorstandsvorsitzender Robert Marien in einem Video-Interview bei Hansa TV.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es sei jetzt notwendig, diese Investition zu tätigen. „Die Idee dahinter ist, auf weniger Kräfte zurückgreifen zu müssen, die du im Zweifel einfach gar nicht mehr bekommst. Dieser Realität müssen wir uns stellen“, so Marien. Die Drehkreuze im Eingangsbereich seien längst nicht überall beliebt. „Es geht nicht immer um beliebte Maßnahmen. Nichts ist schlimmer, als wenn wir in den Verkaufsstopp müssen, weil wir nicht genügend Personal haben.“

Lesen Sie auch

Gegen den FC Sevilla, amtierender Europa-League-Sieger und Champions-League-Teilnehmer aus Spanien, erwartet Hansa mehr als 20 000 Zuschauer im Ostseestadion. „Es freut mich, dass die Karten so enorm angenommen werden. Für uns war wichtig, einen Belastungstest nicht nur für die Mannschaft, sondern für unser ganzes Stadion zu finden, dass wir alles einmal unter Stress setzen“, sagte Marien. Am 30. Juli folgt dann der Start in die neue Zweitliga-Saison mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg.

OZ