Gesundheit

Wolgaster Arzt (64) denkt nicht an Rente: Warum er bis 75 weiter arbeiten will

In den Bereichen Usedom und Wolgast droht ein Mangel an Allgemeinmedizinern. Etwa die Hälfte aller Praxis-Inhaber dürfte in den nächsten Jahren aufhören, Nachfolger sind oft nicht in Sicht. Dr. Gero Kärst will auf eigene Weise dagegenhalten, obwohl er sich eigentlich bald zur Ruhe setzen könnte. Wie er sich fit hält und was ihn antreibt.