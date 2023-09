Stürmer Kai Pröger gehörte beim FC Hansa Rostock bisher zu den Spielern mit „Stammplatz-Garantie“. Bei der Niederlage in Kaiserslautern erlebte der Offensivmann den Anpfiff allerdings erstmals auf der Reservebank. Die Gründe.

Rostock. Ungewohnte Situation für Kai Pröger. Als für die Hansaprofis nach der Kaiserslautern-Pleite das Regenerationstraining in den Katakomben des Ostseestadions anstand, übte der Offensivmann draußen mit den Reservisten. Zum ersten Mal in dieser Saison stand der 31-Jährige am vergangenen Wochenende beim Anpfiff nicht auf dem Rasen. Bisher galt die Regel: Wenn Pröger fit ist, spielt er von Anfang an. Trainer Alois Schwartz verordnete ihm gegen den FCK eine schöpferische Pause und wechselte ihn erst in den Schlussminuten ein.