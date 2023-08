﻿Führung aus der Hand gegeben: U 19 von Hansa Rostock unterliegt St. Pauli

Rostock. Drittes Spiel, dritte Niederlage.: Der Negativlauf der U 19 des FC Hansa Rostock hält an. In der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost warten die Ostseestädter weiter auf ihren ersten Punkt. Am Mittwochnachmittag (23. August) haben sie im Nordduell gegen den FC St. Pauli mit 2:3 (2:3) das Nachsehen gehabt.

„Wir haben viel Aufwand betrieben. Am Ende stehen wir aber wieder mit null Punkten da“, ärgert sich Hansa-Coach Christian Rahn.

Hansa Rostock U 19 mit frühem Führungstreffer

Dabei sahen die 250 Zuschauer im Rostocker Volksstadion einen schwungvollen Start der Gastgeber. Luiz Labenz brachte die jungen Hanseaten mit einem wuchtigen Schuss nach einer Ecke früh mit 1:0 in Führung (6.).

Statistik FC Hansa U 19: Maurer – Bera (80. Zamzow), Schmitt, Thomas, Bauer, Wagner (80. Szybora), Wrebiakowski, Kelm, Labenz (58. Pelzer), Krohn, Fürstenau (58. Hauer). Tore: 1:0 Labenz (6.), 1:1 (21.), 2:1 Wrebiakowski (33.), 2:2, 2:3 (34., 45. +2). Gelb-Rote Karte: Luis Jahraus (81./FC St. Pauli). Schiedsrichter: Florian Lisiak. Zuschauer: 250.

Auch nach dem Treffer spielten die Hausherren weiter auf Angriff und liefen den Gegner druckvoll an. In der 21. Minute durften dann aber plötzlich die Gäste jubeln. Die Hamburger zirkelten einen direkten Freistoß an der Mauer vorbei ins Tor – 1:1.

Unbeeindruckt vom Ausgleich dribbelte der Koggenklub weiter mutig nach vorne. Der Einsatz sollte belohnt werden. Nach einem Querpass durch den Sechzehner netzte Antek Wrebiakowski zur erneuten Führung für die Rostocker ein (33.).

FC St. Pauli dreht Spiel noch vor der Pause

Doch wieder hatte der FC St. Pauli eine prompte Antwort parat. Nur eine Minute später nutzten die Hamburger die fehlende Abstimmung in der Rostocker Abwehr eiskalt und glichen aus (34.). Und es kam sogar noch schlimmer für die Hansa-Junioren: In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs konnten die Gäste nach einer schönen Einzelleistung die Partie sogar drehen und auf 3:2 stellen (45. +2).

„Wir waren in den entscheidenden Momenten nicht wach genug. Die Jungs haben wieder einfache und billige Gegentore kassiert“, hadert Rahn.

Hansa Rostock lässt eine Reihe an Chancen liegen

Nach dem Seitenwechsel warfen sich die Rostocker noch mal voll rein und erspielten sich eine Reihe an Chancen. Tim Krohn wurde im letzten Moment vom Torwart gestört (53.), Labenz vergab nach einer Dreifach-Möglichkeit (59.) und ein Schuss von Wrebiakowski verfehlte nur knapp den Kasten (63.).

In der 72. Spielminute versenkte Krohn den Ball im Tor und ließ die Hausherren jubeln. Die Freude sollte jedoch nicht lange anhalten. Der Treffer wurde zurückgenommen. Dem Gäste-Keeper wurde zuvor der Ball aus der Hand gekickt.

In der Schlussphase spielten die Rostocker sogar in Überzahl. Ein zuvor bereits verwarnter Pauli-Kicker hatte nach einer Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte gesehen (81.). Der Hansa-Nachwuchs verpasste es jedoch, die Überlegenheit in einen Treffer umzumünzen. Es blieb beim 2:3.

FCH-Coach Christian Rahn fordert Leistungssteigerung

Nach drei Saisonspielen haben die Ostseestädter bereits 14 Gegentore kassiert – Tiefstwert der Liga. „Das muss deutlich besser werden. Die Jungs müssen viel mehr zusammen verteidigen“, fordert der 44-jährige Coach.

Bereits am Sonnabend absolvieren die jungen Hanseaten ihre nächste Partie. Dann gastieren sie ab 11 Uhr beim SV Meppen. „Viel Zeit zum Nachdenken bleibt uns nicht. Es gilt schnell wieder fit zu werden, um ein gutes Spiel abzuliefern“, meint Christian Rahn.

