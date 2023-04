﻿Über 40 000 Karten verkauft: Hansa Rostock erwartet in Kaiserslautern eine heiße Kulisse

Rostock. In einer der traditionsreichsten Fußball-Arenen Deutschlands geht es für den FC Hansa Rostock um die nächsten Punkte im Abstiegskampf. Der Betzenberg ist für seine heißblütige Stimmung berüchtigt. Das werden die Rostocker am Sonnabend (Anpfiff: 13 Uhr, OZ-Liveticker ab 12.30 Uhr) im Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern zu spüren bekommen. Die Pfälzer haben für das Spiel in der 2. Bundesliga bereits über 40 000 Tickets verkauft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es gibt wohl nichts Schöneres für einen Fußballer, als in so einem Stadion vor vollem Haus aufzulaufen. Das müssen wir aufsaugen und in positive Energie umzumünzen“, kommentiert Hansa-Coach Alois Schwartz. Auf die Unterstützung der eigenen Fans können die Rostocker auch zählen. Über 2000 Anhänger werden die Kogge ins fast 800 Kilometer entfernte Kaiserslautern begleiten.

Hansa-Coach trainierte Kaiserslauterns Reserve

Für Schwartz ist es auch eine Reise an die alte Wirkungsstätte. Der Fußballlehrer betreute von Januar 2007 bis September 2012 die zweite Mannschaft des FCK in der Regionalliga. Mit der Reserve der Roten Teufel schaffte er im Sommer 2008 den direkten Wiederaufstieg von der Oberliga Südwest in die Regionalliga. Zwischenzeitlich fungierte der 56-Jährige im Endspurt der Spielzeit 2008/09 als Interimscoach der Lauterer Profis in der 2. Bundesliga.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hansa-Trainer Alois Schwartz war von 2007 bis 2012 Coach der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern. © Quelle: David Inderlied/dpa

Der jetzige Rostocker Coach hat während seiner fünfeinhalb Jahre mit Jean Zimmer und Hendrick Zuck auch zwei Spieler aus dem aktuellen FCK-Zweitligakader mit ausgebildet. Generell spricht Schwartz von einer schönen Zeit, die er in Kaiserslautern erlebt habe. „Ich habe dort viele Freunde, mit denen ich bis vor kurzem noch in Traditionsmannschaften zusammengespielt habe.“

Die guten Kontakte werden am Sonnabend für neunzig Minuten ruhen. Nach dem Befreiungsschlag im Heimspiel gegen Greuther Fürth (2:0) müssen die Rostocker (17. Platz/28 Punkte) im Kampf um den Klassenverbleib nachlegen. Aktuell stehen sie auf einem direkten Abstiegsplatz. Auf dem Relegationsrang davor rangiert der punktgleiche SSV Jahn Regensburg, während davor Arminia Bielefeld (15./29) auf dem ersten Nichtabstiegsplatz auch in greifbarer Nähe liegt.

Hansa Rostock trifft auf heimstarken 1. FC Kaiserslautern

„Ich hoffe, dass wir auf dem Betzenberg etwas mitnehmen können, um uns eine breitere Brust für die letzten vier Spiele zu holen“, sagt Schwartz. Er hat in der Trainingswoche verspürt, dass der Fürth-Erfolg eine gewisse Leichtigkeit zurückgebracht habe.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tugenden wie Mentalität und Leidenschaft werden gegen den FCK vor allem gefordert sein. Die Lauterer haben zuletzt gegen die Topteams 1. FC Heidenheim (2:2) und Hamburger SV (2:0) vor eigener Kulisse jeweils überzeugt. Seit Mitte Oktober hat der Aufsteiger kein Heimspiel mehr verloren. Die Elf von Trainer Dirk Schuster ist aktuell Tabellensiebter und hat den Klassenverbleib bereits rechnerisch sicher.

Lukas Scherff fehlt nach Bronchitis

In Kaiserslautern wird bei Hansa neben Maurice Litka (Reha nach Knorpelschaden), Nils Körber (Leistenprobleme) und Svante Ingelsson (Schambein-Entzündung) auch Lukas Scherff fehlen. Der Linksverteidiger hätte ursprünglich nach seiner Rotsperre aus dem Paderborn-Spiel wieder zur Verfügung gestanden. Allerdings warf ihn eine Bronchitis in dieser Woche zurück.

„Lukas hatte vor dem Platzverweis lange nicht gespielt. Das ist natürlich nicht förderlich, wenn er jetzt schon ausgebremst wird“, so Schwarz. Fortschritte sieht der Coach bei Ingelsson. Der Schwede hatte sich diese Woche einmal beim Arzt behandeln lassen. Schwartz hofft, dass der Mittelfeldspieler bald wieder ins Training einsteigt und für den Endspurt einsatzbereit ist. Zurück im Mannschaftstraining ist hingegen Abwehrmann Frederic Ananou nach überstandenem Muskelfaserriss.