Liveticker zum Nachlesen: FC Hansa Rostock unterliegt beim HSV mit 0:2

Teure Verpflegung

Die Kosten für das Rostocker Schulessen könnten 2025 fast an der Zehn-Euro-Marke kratzen. Grund ist die geplante Übernahme der Schülerspeisung durch die Hansestadt, die zu hohen Anlaufkosten führt. Sozialsenator Bockhahn will verhindern, dass die Preiserhöhung voll an die Eltern weitergegeben wird.