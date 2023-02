﻿Hansa Rostock verurteilt Vorfälle rund um Darmstadt-Spiel: „Was stimmt nicht mit einigen Leuten?“

Rund um das Heimspiel des FC Hansa Rostock gegen Darmstadt 98 ist es zu hässlichen Szenen gekommen. In einer schriftlichen Erklärung bezieht der Fußball-Zweitligist mit deutlichen Worten Position.

Der FC Hansa Rostock hat sich mit deutlichen Worten von den Vorfällen rund um das Zweitliga-Heimspiel am Sonnabend gegen Darmstadt 98 (0:1) distanziert und diese verurteilt. Man frage sich, „was mit einigen Leuten nicht stimmt“, heißt es in einer am Nachmittag auf der Vereins-Homepage veröffentlichten Stellungnahme. Dabei geht es vor allem um eine Attacke auf schwedische Nachwuchskicker in einem Discounter in Stadionnähe.