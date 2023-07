Zum Medizincheck beim FC Hansa Rostock? Paderborn dementiert Meldungen über Felix Platte

Rostock. Der FC Hansa Rostock ist vor dem Start in die Zweitliga-Saison am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg (OZ berichtet im Liveticker) noch immer auf der Suche nach Verstärkung im Sturm. Ein Name, der dabei immer wieder als möglicher Neuzugang gehandelt wird, ist Felix Platte vom Liga-Konkurrenten SC Paderborn. Einigen Medienberichten zufolge sei der 27-Jährige bereits in Rostock gewesen – sogar von einem Medizincheck war die Rede. Sein aktueller Arbeitgeber hat diese Meldungen nun aber dementiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An den Gerüchten sei laut Paderborns Sportchef Benjamin Weber „gar nichts dran“. In der „Neuen Westfälischen“ betonte er zudem, dass der Angreifer nicht zum Medizincheck an die Ostsee gereist sei. „Dafür bräuchte man ja unsere Freigabe.“ Platte steht bei den Ostwestfalen noch bis 2025 unter Vertrag – Hansa müsste eine Ablösesumme zahlen. Der 1,90-Meter-Mann und U-21-Europameister von 2017 soll eine Ausstiegsklausel bei rund 500 000 Euro in seinem Vertrag verankert haben.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch laut Sportchef Weber plane der SC Paderborn gar nicht, Platte abzugeben. „Felix muss erst einmal wieder fit werden. Wir freuen uns darauf, wenn er wieder spielfähig ist. Und Felix weiß, was er an uns hat. Hier wird er auch medizinisch bestens versorgt.“ Der Stürmer, der beim SCP mit Max Kruse und Adriano Grimaldi zwei neue Konkurrenten im Angriff hat, hatte zuletzt mit Rückenproblemen zu kämpfen.

OZ