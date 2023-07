Hansa-Vorstandsboss Robert Marien: So kam es zum Aus von John Verhoek

Rostock. Neun externe Neuzugänge und zehn Abgänge – das ist die bisherige Transferbilanz des FC Hansa Rostock wenige Tage vor dem Start in die neue Zweitliga-Saison. Und die Kaderplanungen beim Koggenklub sind noch nicht abgeschlossen, wie Hansa-Vorstandsboss Robert Marien in einem Video-Interview bei Hansa TV betonte. Im Angriff und in der Innenverteidigung sollen noch Verstärkungen her. Marien äußerte sich auch zu einigen Personalentscheidungen. Ein Überblick.

Das sagt Robert Marien über...

...das überraschende Aus von Stürmer John Verhoek:

„In der Drittliga-Saison und in der ersten Zweitliga-Saison waren wir von Johnnys (John Verhoek, Anm. d. Red.) Toren abhängig. In der letzten Saison waren wir auch abhängig. Da haben wir gemerkt: Wenn Johnny nicht funktioniert, wie schnell wir auch unten reinrutschen können. Können wir uns darauf verlassen, das Risiko einzugehen, so in die nächste Saison zu gehen? Aus unserer Sicht nicht. Über allem steht der Verein. Das haben wir bei der Rückkehr zum Training Johnny so gesagt – dass die Situation vielleicht nicht einfach wird und wir auf jeden Fall mindestens einen Stürmer holen wollen. Das ist eine klare Aussage nach der schwachen offensiven Vorleistung (Marien: „zwei Tore geschossen, drei rote Karten erzielt“). Johnny ist ein hochemotionaler Mensch. Es war schon so, dass er sich zu Beginn drei, vier Tage ein wenig gehen lassen hat und dann über den Berater um eine klare Aussage gebeten hat. Dann haben wir uns alle zusammengesetzt und uns dafür ausgesprochen: „Johnny, wir planen nicht mehr mit dir.“ Wir müssen einfach sportlich bewerten, wie gehen wir in die neue Saison, um nicht in die Schwierigkeiten und Turbulenzen zu geraten, die wir in der letzten Saison hatten.“

Stürmer John Verhoek (M.) spielt in der Kaderplanung zur kommenden Saison keine Rolle mehr beim FC Hansa Rostock. Gleiches gilt für Abwehrspieler Thomas Meißner (r.). © Quelle: David Inderlied/dpa

...über Verhoek in Hansas U 23:

„Johnny wird nicht vom Hof gejagt. Die Regionalliga ist keine schlechte Liga, um sich ins Schaufenster zu stellen, unabhängig davon, ob auch wir da reingucken – dass man sich da im Training natürlich immer wieder anbieten kann. Aber wir planen jetzt erst mal grundsätzlich nicht mehr mit Johnny in der ersten Mannschaft.“

...über den aussortierten Sebastien Thill:

„Er hat alle Anlagen. Aber das haben wir alles beim FC Hansa Rostock nicht sehen können. Die Mitte (das zentrale Mittelfeld, Anm. d. Red.) ist extrem voll. Wird er zu seinen Spielminuten kommen? Da musst du eine sportliche Entscheidung treffen. Missverständnis ist ein hartes Wort, aber es hat nicht sein sollen.“

Der Luxemburger Sebastien Thill kam erst im Sommer 2022 nach Rostock. Ein Jahr später plant der Fußball-Zweitligist nicht mehr mit dem Mittelfeldspieler. © Quelle: Lutz Bongarts

...über Thomas Meißner:

„Er hat jetzt wenig Spielzeit gehabt, geht ins letzte Vertragsjahr, die Altersstruktur ist wie sie ist – da ist ihm jetzt eher geholfen zu wechseln.“

...über den gescheiterten Transfer von Rick van Drongelen:

„Man ist immer enttäuscht, wenn man um etwas kämpft und das dann nicht gut ausgeht. Rick hat super performt zum Ende, charakterlich einen Top-Eindruck hinterlassen, sich auch vollkommen identifiziert. Aber wenn man sich Ricks Historie anguckt, welche Ansprüche er hat – man hat nur dieses eine Fußballerleben und am Ende entscheidet er für sich. Rick hat eine andere Idee gehabt. Ich hoffe, er hat unsere Telefonnummer nicht rausgeschmissen.“

Der FC Hansa Rostock hätte Rick van Drongelen nach seiner Leihe in der vergangenen Saison gern weiter verpflichtet. Der Niederländer wechselte schließlich in die Türkei. © Quelle: Lutz Bongarts

...den Abgang von Ryan Malone:

„Bei Ryan ist der Vertrag ausgelaufen. Er hatte von uns ein Vertragsangebot vorliegen. Ich kann auch sagen, dass es bessere Konditionen hatte. Es ist ein Einjahresvertrag gewesen und Ryan wollte gern zwei Jahre. Und die hat er in Ingolstadt bekommen. Die Vorstellungen des Vereins haben da nicht mit dem Spieler zusammengepasst.“

...über mögliche Abgänge von Stammkräften:

„Bis jetzt ist nichts Konkretes eingegangen. Als Verein haben wir durchaus die Stärke, Nein zu sagen – haben wir letzte Saison auch getan. Von Leistungsträgern werden wir uns nicht trennen, bloß, damit wir die eine Mark mehr haben. Dann muss das Angebot unmoralisch sein. Wir wollen den Kern zusammenhalten und die Truppe entwickeln.“

...die Baustellen im Kader:

„Es ist kein Geheimnis, dass wir auf den Sturm und die Innenverteidigung unseren Fokus setzen. Da sind wir tagtäglich dran. Aber da gilt Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Du musst aufpassen, dass du den Kader jetzt nicht sofort zubaust. Die erste Liga fängt in Teilen jetzt erst an zu trainieren. Auch da werden wir noch Entscheidungen treffen können, da wird das ein oder andere in Bewegung kommen. Da ist ein bisschen Geduld gefragt. Es zeigt die Erfahrung der letzten Jahre, dass da immer noch etwas passiert auf dem Transfermarkt.“

OZ