﻿FC Hansa Rostock: Warum Neuzugang Sarpreet Singh bislang kaum spielt

Rostock. Die schwierige Situation ist nicht ganz neu für Sarpreet Singh. Der Neuzugang des FC Hansa Rostock kennt es, außen vor zu sein. Aufgrund eines Formfehlers bei seiner Leihe vom FC Bayern München II zum SSV Jahn Regensburg durfte er in der vergangenen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga in der ganzen ersten Halbserie gar nicht spielen. Erst in der Rückrunde kam der Mittelfeldspieler für den späteren Absteiger zum Einsatz. Aktuell steht der 24-Jährige bei den Rostockern nur in der zweiten Reihe und kam in den jüngsten drei Partien gar nicht zum Einsatz.

Alois Schwartz sieht einen Spieler für besondere Momente

„Die Mannschaft hat sich gefunden und Sarpreet ist ein bisschen hintendran. Allerdings ist er ein feiner Fußballer und ein guter Spieler für uns, weil er auch ein anderes Element mitbringt. Sarpreet hat Ideen, wo andere sie vielleicht nicht haben“, sagt Hansa-Trainer Alois Schwartz. Der 56-Jährige wechselte Singh an den ersten beiden Spieltagen jeweils ein und beorderte ihn in der ersten DFB-Pokalrunde beim FSV Frankfurt in die Startelf. Danach blieb der nur 1,75 Meter große und 70 Kilogramm leichte Neuseeländer, in Auckland geboren wurde, ganz draußen.

„Ich habe mit dem Trainer gesprochen und kein Feedback bekommen, dass ich etwas anders machen soll“, sagt Sarpreet Singh. Er hänge sich rein, mache viele Dinge richtig und werde dranbleiben und weitermachen, verspricht er. Es sei aktuell schwierig, sich einen Stammplatz in der Mannschaft zu erkämpfen, weiß Singh. Aufgrund des gelungenen Saisonstarts mit neun Punkten und dem Erreichen der zweiten DFB-Pokalrunde würde es für den Trainer wenig Gründe geben, Änderungen vorzunehmen.

Bislang spielte Sarpreet Singh nur 80 von 570 möglichen Pflichtspielminuten. Umso wichtiger sei der Hansa-Test gegen Pogon Stettin (1:1) für ihn gewesen, um Spielpraxis zu bekommen. „Natürlich will ich viel spielen. Allerdings sind erst fünf Partien absolviert, die Saison ist noch lang.“ Singh glaubt weiter an sich. „Ich trainiere und fühle mich gut, aber muss auf meine Chance warten und sie nutzen, wenn sie kommt.“

Sarpeet Singh wird auch „Opfer“ des Systemwechsels

Im ursprünglich geplanten 4-2-3-1-System von Alois Schwartz – also mit vier Verteidigern, zwei defensiven und drei offensiven Mittelfeldspielern sowie einem Stürmer – war Sarpreet Singh als zentraler Ideen- und Taktgeber in der offensiven Dreierreihe vorgesehen. Doch während der Vorbereitung entschied der Coach, weiter auf die bewährte Formation mit fünf Abwehrspielern und meistens nur zwei zentralen Mittelfeldspielern zu setzen. Darin fühle sich die Mannschaft wohler, begründet der Fußballlehrer. Im Rostocker Spielfeldzentrum sind seitdem Dennis Dressel und Janik Bachmann gesetzt.

In Regensburg begann Sarpreet Singh mit Meditation, Yoga, Atemübungen, mentalem Training und kalten Duschen, um die schwierige Zeit gut durchzustehen. Er arbeitet mit einem Mentaltrainer aus England zusammen und legt viel Wert auf das Feedback und die Unterstützung seiner Familie – auch wenn diese rund 18 000 Kilometer entfernt lebt. So will er die schwierige Situation erneut meistern und sich mit guten Trainingsleistungen aufdrängen, um vielleicht schon am Sonnabend, 16. September, um 13 Uhr im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf seinem Team wieder auf dem Platz helfen zu können.

