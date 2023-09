Die U23 des FC Hansa Rostock bleibt im fünften Spiel in Folge sieglos. Gegen den ZFC Meuselwitz startet sie eine Aufholjagd, aber der Ausgleich gelingt nicht.

Meuselwitz. Die zweite Mannschaft des FC Hansa Rostock blieb in der Fußball-Regionalliga Nordost am Sonntag (24. September) auch im fünften Spiel in Folge ohne Sieg. Beim ZFC Meuselwitz unterlagen die Ostseestädter trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd mit 2:4 (2:3).