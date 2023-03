﻿FC Schönberg abgebrühter gegen den FC Förderkader – Doppelpack von Kalfa

Rostock. Dem FC Förderkader René Schneider droht in der Fußball-Verbandsliga ein ähnliches Szenario wie im zurückliegenden Sommer. Da waren die Rostocker mit vier Niederlagen aus den Startlöchern gekommen. In den ersten drei Spielen der Rückrunde hat der FCF nun auch schon drei Schlappen einstecken müssen. Jüngst unterlag der Klub vom Damerower Weg am Sonnabend mit 2:3 (1:1) dem FC Schönberg (jetzt 3. Platz/37 Punkte).

FC Förderkader: Ohne Punkte aus den Startlöchern

Trotz einer über weite Strecken ordentlichen Leistung haderte Förderkader-Trainer Stephan Malorny mit den Fehlern, die zu den drei Gegentoren führen. „Leider sind unseren jungen Spielern da jeweils individuelle Fehler unterlaufen, die der Gegner eiskalt ausgenutzt hat. Am Ende waren die Schönberger einfach abgebrühter als wir“, befand er. Vor dem Schönberg-Spiel hatte sein Team in 2023 bereits gegen den Greifswalder FC II (0:3) und FC Anker Wismar (0:1) verloren.

Defensiv hatte Malorny einige Umstellungen - vor allem in der Defensive - zu den vorherigen Partien vornehmen müssen. „Bei uns haben zwei Spieler in der Außenverteidigung gespielt, was sie jeweils vorher noch nie gemacht haben. Die vielen Ausfälle in der Defensive konnten wir an diesem Tag einfach nicht kompensieren“, meinte Malorny.

Furkan Kalfa bringt FC Schönberg zweimal in Führung

Sein Elf war im ersten Durchgang gut in der Begegnung, geriet aber mit dem ersten Torschuss der Schönberger in Rückstand. Furkan Kalfa zog von der Strafraumgrenze ab und traf platziert zum 1:0. Der Förderkader antwortete mit einem sehenswerten herausgespielten Treffer vor der Pause. Kevin Gerullis legte quer für Ron Tarra, der überlegt zum 1:1 einschob.

Statistik FC Förderkader: Fleischer - Runge, Weder, B. Böhm, Grunau (79. Thors) - Tarra, Swaner (67. Klepper) - Grabow, Gerullis (67. Ahrens), Ehlert - Haas. FC Schönberg: Szymura - Kanzog, Schameitke, Leu, Schulz - Beckmann, Zeh (72. Pietschker) - S. Schmidt (46. Kaben), Heymann, Cordt (46. Mildner) - Kalfa (78. Godknecht). Tore: 0:1 Kalfa (28.), 1:1 Tarra (39.), 1:2 Kalfa (55.), 1:3 Kaben (62.), 2:3 Ahrens (79.). Schiedsrichter: Martin Wiesner. Zuschauer: 30.

„In der ersten Halbzeit wirkten wir träge und müde, ohne Elan. Wir hatten Glück, durch einen Schuss von Furkan Kalfa in Führung gegangen zu sein“, war Schönbergs Coach Axel Junker mit dem Auftritt seiner Schützlinge bis zum Pausenpfiff gar nicht einverstanden.

Hausherren gelingt noch nur Anschlusstor

Besserung gab es mit Beginn der zweiten Halbzeit. Die Schönberger nutzten erneut konsequent die Fehler der Gastgeber. Erst Kalfa (55.) und wenig später Felix Kaben (62.) brachten die Nordwestmecklenburger mit 3:1 in Front. Die Rostocker stemmten sich gegen die Niederlage, kamen aber nur noch durch den eingewechselten Florian Ahrens (79.) auf 2:3 heran.

„Es ist ärgerlich, wenn du merkst, du bist dicht dran, aber es trotzdem nicht reicht“, konstatierte Malorny. Er hofft, dass sein Team am kommenden Freitag (Anpfiff: 19.30 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen den Malchower SV die vierte Niederlage in Folge verhindern kann. Sollte den Rostocker das nicht gelingen, wären sie eine Partie später im Lokalduell gegen den SV Warnemünde unter Zugzwang.

Der FC Schönberg wird am kommenden Sonntag um 14 Uhr den FSV Kühlungsborn empfangen. Dort wollen die Maurinekicker das Gesicht der zweiten Halbzeit vom Förderkader-Spiel gegen die Ostseebadkicker zeigen. „Wir zeigten im zweiten Abschnitt defensiv mehr Stabilität und offensiv mehr Spielfreude. Daher gewannen wir verdient, ohne aber wirklich zu glänzen“, meinte Junker.