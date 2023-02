﻿Hoher Sachschaden: FC St. Pauli stellt Strafantrag gegen Hansa Rostock

Am Tag nach den Krawallen der Rostocker Fans im Hamburger Millerntor-Stadion zieht der FC St. Pauli Bilanz. Der Verein stellt dem FC Hansa die entstandenen Schäden in Rechnung – und behält sich weitere Schritte vor.

Hamburg. Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat nach dem von Krawallen überschatteten Nordderby Strafantrag wegen Sachbeschädigung gegen Hansa Rostock gestellt und kündigte an, dem Verein die Kosten für die Reparaturen „in mittlerer fünfstelliger Größenordnung“ in Rechnung zu stellen. Zudem, so heißt es in einer Mitteilung auf der Vereins-Homepage, würden „weitere Anzeigen wegen aller weiteren in Frage kommenden Delikte“ geprüft.

St. Pauli verurteilt Vorkommnisse „auf das Schärfste“

„Im Bereich des Gästeblocks zerstörten Hansa-Anhänger Waschbecken in Sanitäranlagen, rissen Elektronik aus der Deckenverkleidung und versuchten, Feuer zu legen“, teilte der Kiezklub mit. Teile aus den zertrümmerten Waschbecken seien im Stadion als Wurfgeschosse benutzt worden. So hätten zahlreiche Keramikteile vor dem Block von Hansa, aber auch an der Haupttribüne und in Richtung der Heimfans in der Nordkurve gelegen, heißt es. Ein Ordner und mindestens ein St. Pauli-Fan wurden verletzt. Zudem habe der Klub am Montag bei einer Begehung des Gästebereichs „Dutzende homofeindliche und auch rechtsradikale Aufkleber“ entdeckt und entfernt.

St. Pauli verurteilt die Vorfälle im Gästebereich „auf das Schärfste“. Präsident Oke Göttlich betonte, es seien zahlreiche rote Linien überschritten worden. „Es war für uns bislang nicht vorstellbar, dass Keramikteile aus zertrümmerten Sanitäranlagen als Wurfgeschosse benutzt werden.“ Auch die Provokationen und menschenfeindlichen Sticker seien nicht zu tolerieren.