﻿Fehlstart für Alois Schwartz: Hansa Rostock verliert Ostderby in Magdeburg 0:3

Rettungseinsatz am Sonntag

Am Sonntag kam es zu einem Brand im Dachgeschoss einer Wohnung am Karl-Liebknecht-Platz in Grevesmühlen. Gegen Mittag war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Heizungsraum ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.