﻿„Ich bin heiß!“ Felix Langberg freut sich auf zweite Auflage von „Rostock boxt!“

Die Premiere von „Rostock boxt!“ ist gelungen, die zweite Auflage soll noch besser werden. Am 24. Juni 2023 fliegen in der Stadthalle wieder die Fäuste. Den Hauptkampf bestreitet Lokalmatador Felix Langberg. Das ist noch geplant.

Rostock. Dunkler Anzug, helles Hemd und ein strahlendes Lächeln im Gesicht – Felix Langberg ist gut gelaunt, als er den Raum betritt. Die Pressekonferenz in der siebten Etage des Hotels Radisson Blue beginnt mit einem Rückblick. Auf einer großen Leinwand läuft ein gut zwei Minuten langer Film über die Premierenveranstaltung von „Rostock boxt!“ Die Kamera begleitet Langberg auf dem Weg in den Ring. 2500 Boxfans in der Stadthalle feiern ihn. Der Lokalmatador ist sichtlich aufgeregt, angespannt und voller Adrenalin.

„Ich habe mir den Clip schon oft angeschaut, weil ich von dieser Stimmung gefesselt bin. Man kann sie richtig fühlen. Das ist der absolute Wahnsinn“, schwärmt Langberg und plaudert aus dem Nähkästchen. Sein Trainer Christian Morales habe ihn vor dem Kampf beruhigt. Als der Coach die Kabine verließ, versuchte sich sein Teamkollege Ammar Abduljabar als Motivator. Mit markigen Sprüchen („Das ist deine Halle! Das sind deine Fans! Geh raus und hau ihn um!“) pusht er Rostocks ersten Schwergewichtsprofi.

Langberg ist auf 180. Er will nur noch eines: rein in die Arena und seinen Kontrahenten Dominic Vial aus dem Ring prügeln. „In der ersten Runde war ich zu ungestüm“, erinnert sich der 1,96 Meter große Hüne.

Langberg schaut sich am nächsten Tag den gesamten Kampfabend im OZ-Stream an. „Mir war gar nicht klar, wie hochklassig die Veranstaltung war. Ich habe ja den ganzen Abend über in der Kabine gesessen und kaum etwas mitbekommen“, erklärt der in elf Kämpfen ungeschlagene Boxer. „‚Rostock boxt!‘ ist bislang das absolute Highlight in meiner Karriere. Für derartige Abende macht man den Sport. Das ist der Lohn für harte Trainingsarbeit.“

Rostocker Amkhadov und Greifswalder Margaryan sind dabei

Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die zweite Auflage. Am 24. Juni 2023 fliegen in der Stadthalle wieder die Fäuste. Felix Langberg bestreitet den Hauptkampf. „Das ist schon eine andere Nummer, als wenn man außerhalb boxt“, meint der Ostseestädter, der zu Monatsbeginn im ersten Kampf für den neuen Boxstall P2M Anil Can Yildiz aus Bad Kreuznach in der ersten Runde auf die Bretter schickte.

Auch der Rostocker Ramsan Amkhadov, der Greifswalder Agasi Margaryan und Peter Kadiru (Hamburg) sind für „Rostock boxt!“ wieder fest eingeplant. „Wir wollen die Leute begeistern“, kündigt Promoter Axel Plaß an.

Rostock boxt!“ unterstützt Outsider-Klub und Plant for Future

Es wird wieder für einen guten Zweck geboxt. Erneut wird der Outsider-Klub im Stadtteil Dierkow unterstützt, der nach der Premiere einen Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro in Empfang nehmen konnte.

Auf eine Finanzspritze kann sich auch der Verein Plant for Future Rostock freuen. Pro verkauftes Ticket fließen 50 Cent in das Unternehmen. „Ich bin mir sicher, dass die Halle ausverkauft sein wird“, sagt Plant-for-Future-Mitbegründer Langberg. „Wir pflanzen weltweit Bäume – verstärkt in Mecklenburg-Vorpommern. In den Regenwäldern des Amazonas kaufen wir Gebiete, die wir schützen“, erzählt der Hansestädter. „Wir sind es der Welt und der Natur schuldig, ihnen etwas zurückzugeben.“

Langberg soll im März um einen Titel kämpfen

Langbergs nächster Kampf ist für März geplant. Dann geht es wahrscheinlich um einen Titel, kündigt Christian Morales an. Der aus Rostock stammende Coach fliegt im Dezember nach Orlando (US-Bundesstaat Florida), um Details mit Vertretern des Weltverbandes WBA zu besprechen. Mit der Entwicklung des Rostockers ist Morales zufrieden: „Felix hat sich von Kampf zu Kampf gesteigert.“ Das sei wichtig, „damit irgendwann der große Angriff kommen kann“, meint Morales, der seinen Schützling Mitte Januar wieder zum Training erwartet.

Bis dahin ist Urlaub angesagt. Felix Langberg und seine Frau Kim steigen am Donnerstag in den Flieger nach New York. Von dort aus geht es für drei Wochen nach Kolumbien. In Peru besucht das Paar ein 40 Hektar großes Areal, das Plant for Future erworben hat. Dort wurde der Amazonasbaumsteiger, ein blau-weiß-roter Frosch, der 130 Jahre lang als verschollen galt und 2011 wiederentdeckt wurde. „Das ist eine Sensation, dass wir den in unserem Gebiet gefunden haben, weil er sehr rar ist. Den möchte ich mir in der Natur ansehen“, sagt Langberg – und seine Augen strahlen dabei.