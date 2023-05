﻿Felix Langberg verteidigt Titel: Gewinnen Sie Tickets für „Rostock boxt!“

Rostock. Am 25. März hat sich der Rostocker Schwergewichtsboxer Felix Langberg (31) in Hamburg den EM-Gürtel geschnappt. Am 24. Juni steigt der Continental Europe Champion des Verbandes WBA bei der zweiten Auflage von „Rostock boxt!“ zu seiner ersten Titelverteidigung in den Ring. Sein Gegner ist der in Schweden lebende Grieche Marios Kollias (32), der bei BoxRec an Position 91 der Weltrangliste geführt wird.

Mit ein bisschen Glück können Sie den Kampfabend in der Stadthalle live erleben. Die OSTSEE-ZEITUNG verlost für „Rostock boxt!“ zehnmal zwei Eintrittskarten. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie nur folgende Frage beantworten: Gegen wen hat Felix Langberg seinen ersten Titelkampf bestritten?

Mitmachen können Sie bis zum 6. Juni, 14 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt.

OZ