Live-Event am 24. Juni

„Rostock boxt!“ ab 18 Uhr live verfolgen: Im Hauptkampf will Felix Langberg siegen

Zum zweiten Mal bietet „Rostock boxt“ Kämpfe in der Hansestadt. Europameister Felix Langberg will seinen Titel verteidigen. Die OZ zeigt die Kämpfe der Boxnacht am 24. Juni live ab 18 Uhr.