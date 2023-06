﻿Felix Langberg oder Dennis Lewandowski – wer ist der Stärkste im Land?

Rostock. Felix Langberg und Dennis Lewandowski sind zwei völlig verschiedene Typen mit unterschiedlichem Werdegang. Box-Europameister Langberg verteidigt am Sonnabend bei „Rostock boxt!“ seinen Titel gegen den Griechen Marios Kollias. Dennis Lewandowski will nach der Rückkehr zum BC Greifswald wieder angreifen. Die OZ vergleicht die beiden Schwergewichtler.

Persönliches

Felix Langberg ist mit Leib und Seele Rostocker. „Schon der Großvater meines Opas wurde hier geboren“, erzählt der Mann, der am 29. November 1991 im Südstadt-Klinikum das Licht der Welt erblickte. Langberg wuchs in Evershagen auf, besuchte die Grundschule am Mühlenteich, das Ostseegymnasium, die Sportschule (Fußball und Handball) und das Erasmus-Gymnasium. Hier machte er sein Abitur. Anschließend ging er zur Bundeswehr und heuerte nach der Grundausbildung in Strausberg bei der Luftwaffe in Rostock-Laage an. Der 1,96 Meter große und 111 Kilo schwere Hansestädter studierte Maschinenbau mit den Abschlüssen Bachelor und Master of Science. Langberg wohnt mit seiner Frau Kim in der KTV. 2020 gründete er mit zwei Freunden den Verein Plant for Future, der sich für den Erhalt des Regenwaldes einsetzt. Prominentester Unterstützer ist Rapper Marteria.

Jurk ist der Längste Einer überragte beim offiziellen Wiegen am Freitag im Kröpeliner Tor Center alle: Viktor Jurk. Der 2,05 Meter große Schwergewichtler ist mit 114,4 Kilo auch der schwerste Athlet bei „Rostock boxt!“ Europameister Felix Langberg, der den Hauptkampf bestreitet, wiegt 111,2 Kilo – gut acht Kilo mehr als sein griechischer Rivale Marios Kollias. Damit ist der Rostocker fast doppelt so schwer wie Bacho Jintcharadze (Georgien/56,3). Der Gegner von Ramsan Amkhadov, den zweiten Lokalmatadoren des Abends, ist nicht nur der leichteste, sondern mit 1,62 Metern auch der kleinste Boxer des Abends.

Dennis Lewandowski, 29, ist gebürtiger Greifswalder. Der Bruder von Christian Lewandowski, der seine Box-Karriere (17 Kämpfe, zwölf Siege) gegen eine Bundeswehr-Laufbahn getauscht hat und nur noch sporadisch in den Ring steigt, ging in der Boddenstadt zur Schule und absolvierte eine Lehre als Maurer. Der 1,88 Meter große und 129 Kilo schwere Boxer (Kampfname „Ostseehammer) arbeitet als Chauffeur von Medigreif-Geschäftsführer Professor Dr. Dietmar Enderlein. Lewandowski ist ein Familienmensch. Er lebt zusammen mit seiner Freundin Janina und Tochter Mila, die im September ihren vierten Geburtstag feiert, in Wackerow, gut sieben Kilometer von Greifswald entfernt.

Das sind die Kampfpaarungen bei „Rostock boxt! 17.30 Uhr: Superweltergewicht (6 Runden): Ilyas Can Kali (Bielefeld) – Michel Marcano (Venezuela) Leicht (6 Runden): Franklyn Dwomoh (Hamburg) – Achiko Odikadze (Georgien) Leicht (8 × 2 Minuten): Dilar Kisikyol (Hamburg) – Farina Römling (Köln) Feder (6): Ramsan Amkhadov (Rostock) – Bacho Jintcharadze (Georgien) Superwelter (6): Agasi Margaryan (Greifswald) – Sidney da Rosa Manuel (Portugal) 20.15 Uhr: Eröffnungsshow Deutsche Meisterschaft im Superwelter (10): Araik Marutjan (Schwerin) – Jan Meiser (Berlin) Supermittel (6): Max Suske – Emran Aliju (Mazedonien) IBF International Titel im Supermittel (12): Petro Ivanov (Karlsruhe) – Gino Kanters (Niederlande) Schwer (6): Viktor Jurk (Flensburg) – Christian Demaj (Albanien) 22 Uhr: Schwer (8): Peter Kadiru (Hamburg) – Yassine Khedim (Frankreich) IBF Europe Title und WBA Continental Europe Title im Supermittel (10): Simon Zachenhuber (Erding) – Armen Yepremyan (Armenien) WBA Gold World Title im Feder (10 × 2): Nina Meinke (Berlin) – Kimika Miyoshi (Japan) WBA Continental Europe Titel im Schwer (10): Felix Langberg (Rostock) – Marios Kollias (Griechenland)

Laufbahn

Dennis Lewandowski und Felix Langberg sind unterschiedliche Wege gegangen. Der Greifswalder Lewandowski hat als Amateur 95 Kämpfe bestritten, war viermal deutscher Vizemeister, hat in der Nationalmannschaft und in der Bundesliga für das Boxteam Hanse Wismar und Schwedt/Oder gekämpft. Für Furore sorgte der ehemalige Schützling von Horst Femfert mit seinem überraschenden Sieg beim Brandenburg-Cup in Frankfurt/Oder, als er im Finale den haushohen Favoriten Ivan Kabatov (Russland) bezwang. Im November 2014 feierte er sein Debüt als Profi. Er bestritt 23 Kämpfe, von denen er 18 gewann (acht durch K.o.). Lewandowski ist gegen Ex-Weltmeister Marco Huck und Tom Schwarz über die Runden gegangen. Seine Kämpfe liefen auf Sky und im MDR. Und er ist deutlich erfahrener als Langberg. Als Profi hat er insgesamt 116 Runden im Ring gestanden. Der in zwölf Kämpfen ungeschlagene Rostocker, der elfmal vorzeitig gewann, kommt alles in allem auf lediglich 24 Runden.

Felix Langberg kam als Quereinsteiger zum Boxen. Mit 13 probierte er Aikido, Ju-Jutsu und Judo, machte den Trainerschein und arbeitete mit Kindern. Vier Jahre später wechselte Langberg zu den Kickboxern. 30 Duelle absolvierte er im K1 (29 Siege). Bei einem Kroatien-Urlaub traf er zufällig Box-Coach Robert Kurowski. Die beiden Rostocker trainierten zusammen – und Felix war sofort begeistert. Am 7. November 2020 folgte das Debüt. Inzwischen ist er Europameister und wird bei BoxRec auf Position 131 geführt. Lewandowski belegt Rang 309 und 1362 Schwergewichtlern.

Umfeld

Ob Management, Trainer, Matchmaking oder Physiotherapeut – im Team von Felix Langberg passt alles. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Dennis Lewandowski hat indes auch die Schattenseiten des Geschäfts kennengelernt. Ihm wurden oftmals Versprechungen gemacht, aber längst nicht alle gehalten. Der Greifswalder hat schon seit Jahren mit Gewichtsproblemen zu kämpfen. Die Rückkehr zum BC Greifswald, wo er bei Eric Bluhm und Kay Max Schröder trainiert, tut ihm gut. Er hat von 175 auf 129 Kilo abgespeckt.

Fazit

Felix Langberg hat eine Bilderbuch-Karriere hingelegt. Ein Ende dieser spektakulären Reise ist nicht in Sicht. Der Rostocker kann mit einem Sieg über den Griechen Marios Kollias die Tür zu den Top 100 aufstoßen. Dennis Lewandowski hat die letzten vier Duelle gewonnen und ist zurück im Geschäft. Allerdings hat sich der Greifswalder eine schwere Knieverletzung zugezogen. Im Dezember wird er am Kreuzband operiert und muss danach eine mehrmonatige Zwangspause einlegen. Trotz der schweren Verletzung trainiert er mehrfach wöchentlich. Das ist ein deutlicher Beleg dafür, dass er es noch mal wissen will – gern auch in einem direkten Duell mit Felix Langberg.

Restkarten für „Rostock boxt!“ sind an der Abendkasse erhältlich.

