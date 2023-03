﻿Fight Night in Bargeshagen: Rostocker Jure Praljak macht im Titelkampf kurzen Prozess

Das ging flott. Der Rostocker Jure Praljak ist norddeutscher Meister im Boxen. Das Schwergewicht bezwang am Samstag in der JOHO Beacharena Bargeshagen den Hamburger Sargis Hovhannisyan in der ersten Runde. Das sagen die Protagonisten.

