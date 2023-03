﻿Fight Night in Beacharena Bargeshagen: Die OZ überträgt Kampfabend am Samstag im Livestream

Boxen, Kickboxen, K1, Thaiboxen, MMA – das Programm der 65. Fight Night ist vielseitig. In der JOHO Beacharena Bargeshagen sind am Sonnabend 18 Duelle geplant. Höhepunkte sind die Auftritte von Timur Kolishevskyi und Jure Praljak. Um diese Titel geht es.

Rostock. Christian Bürki liebäugelt schon seit zig Jahren mit einem Kampfabend am Strand. Doch die Gefahr, dass nach monatelanger Vorbereitung eine Veranstaltung buchstäblich ins Wasser fallen könnte, schreckte den Chef des Allround Sport Gym (ASG) bislang ab. „Ich bin nicht risikofreudig genug“, räumt Bürki ein. Der Rostocker hat für die 65. Auflage der Fight Night eine perfekte Alternative gefunden: die JOHO Beacharena in Bargeshagen.

„Das ist eine coole Location. Wir haben Strandsand, Palmen und mittendrin einen Boxring“, sagt Bürki. Es werden 700 Zuschauer erwartet. Die Kampfsport-Fans dürfen sich ab 18 Uhr auf 18 Duelle freuen. „Das ist eine richtig geile Fight Card. Wir haben von allem etwas – Boxen, Kickboxen, K1, Thaiboxen, MMA“, schwärmt Bürki.

Höhepunkte des Abends sind die Auftritte von Timur Kolishevskyi und Jure Praljak. Kolishevskyi, deutscher Juniorenmeister im Kickboxen, verteidigt seinen Titel des Verbandes IPTA, den er im September bei der Rostocker Fight Night gewonnen hatte. Sein Gegner ist Norman Auras aus Eggesin.

„Ich bin gut vorbereitet“, versichert Kolishevskyi. Der 17 Jahre alte Ukrainer, der vor einem Jahr zusammen mit seiner Mutter als Flüchtling nach Deutschland kam, ist beim Training kaum zu bremsen. Wenn sein Coach Percy Michatz ihm rät, dass er eine Pause machen soll, „sage ich: Ja – und gehe zum Training“, erzählt Kolishevskyi und grinst.

Er steht vor seiner ersten Titelverteidigung: Timur Kolishevskyi. © Quelle: Allround Gym

Der Zehntklässler möchte erfolgreich sein. „Ich kämpfe auch für meine Familie und repräsentiere mein Land“, sagt Kolishevskyi, der schon vor dem Frühstück Sport macht. „Wenn ich gewinnen will, muss ich mehr trainieren als mein Gegner.“

Praljak wagt nach sechsjähriger Ringpause ein Comeback. Der 33-jährige Schwergewichtler war bereits deutscher Meister der GBA. „Jetzt will ich es noch mal wissen. Ich habe richtig Bock“, sagt der 1,94 Meter große und 108 Kilo schwere Rostocker. Sein Gegner ist der Hamburger Sargis Hovhannisyan, ein 137-Kilo-Brocken. Es geht um die norddeutsche Meisterschaft.

Praljak bietet High-Speed-Spaß auf dem Schlauchboot an

„Ich freue mich mega auf den Kampf“, sagt der Vater einer dreijährigen Tochter, der ein Bistro in Warnemünde besitzt und der zusammen mit seinem Bruder Nikola Touren im High-Speed-Schlauchboot anbietet. Am Sonnabend will Praljak im Ring Gas geben.

Den Ehrgeiz habe er von seinem kroatischen Vater, erzählt der Boxer. „Er ruft fast jeden Tag an und fragt, ob ich gut trainiert habe.“

Ein Gladiator ziert das Bein des ehemaligen Wasserspringers

Der Körper des einstigen Wasserspringers sieht aus wie ein Gesamtkunstwerk. Praljak ist Stammgast im Tattoo-Studio „Knisterstube“. Er hat sich die Anfangsbuchstaben seiner Geschwister und Eltern in den Arm stechen lassen. Auf Kroatisch ist der Schriftzug „Schütze deine Familie“ zu lesen. Das Bein ziert ein Gladiator. So wird sich Jure Praljak fühlen, wenn er am Sonnabend in den Ring steigt.

Eintrittskarten sind bei Eventim, im JOHO Park und an der Abendkasse erhältlich.