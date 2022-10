﻿Premiere des Films über Aufstiegssaison der Seawolves: So war’s

Rostock. Als Sportreporter erinnere ich mich gern an die schönen Dinge, die ich live miterlebt habe: Aufstiege des FC Hansa, Meisterschafts- und Pokaltriumphe aller Art der Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin, Box-Schlachten, die Jürgen Brähmer für sich entschied...

Seit Mai reiht sich der Bundesliga-Aufstieg der Seawolves-Basketballer in die Sternstunden des persönlich Erlebten ein. Dieser fabelhafte Treffer von Tyler Nelson in Jena in letzter Sekunde, der den Aufstieg bedeutete. Das gigantische Fan-Fest auf dem Neuen Markt einen Tag später. Der Sieg im Meisterschaftsfinale gegen Tübingen – die Krönung.

Ich war dabei und hätte keinen Film gebraucht, um die Bilder für immer in meinem Kopf zu behalten. Das dachte ich, bevor ich den Seawolves-Film gesehen hatte.

Eine Doku nicht für alle, aber für viele Menschen

Was die Seawolves mit „Ein Wurf für die Ewigkeit“ produziert haben, ist eine knapp zweistündige Zusammenfassung ihrer Gala-Spielzeit. Und die ist sehenswert und wertvoll. Nicht für jedenmann. Wohl aber für Seawolves-Anhänger, Freunde emotionaler (Sport)-Erfolgsgeschichten und Menschen, die erfahren und zusehen möchten, wie aus einer Idee gepaart mit Teamgeist, Enthusiasmus und Beharrlichkeit grandioser Erfolg erwachsen kann.

Einblicke in sonst Verborgenes

Der Film ist mehr als ein Zusammenschnitt der Aufstiegsspielzeit. Er bietet an vielen Stellen Einblicke in normalerweise Verborgenes: emotionale Kabinenansprachen von Trainer Held, die mir eine Gänsehaut verpassten. Die Ausftiegsfeiern in Jena und Rostock aus Perspektiven, die nur die direkt Beteiligten sahen. Die „Plünderung“ einer Jenaer Tankstelle durch die Seawolves. Einen Oberbürgermeister Madsen, der Profi Jordan Roland nach dem Triumph in Jena den Sitzplatz im Teambus, die Schlafdecke und das Kopfkissen „klaute“. Den berechtigten Hinweis von Chris Carter, das er derjenige war, der den Pass zu Nelsons Jahrhundertwurf lieferte.

Die Gäste der Premiere der Doku über die Aufstiegssaison der Rostock Seawolves. © Quelle: Christian Lüsch

Die starken Szenen, in der die Kamera manchmal sogar ein Stück zu dicht an den Akteuren dran ist, werden beleitet von Erzählungen der Trainer und Spieler. Das Ganze ist klasse und fast immer im richtigen Moment geschnitten.

Klubchef André Jürgens und Manager Jens Hakanowitz schildern detailiert, frei von der Leber weg und oft witzig, wie sie die Saison erlebten. Und was das alles emotional mit ihnen machte.

Relativ lang, aber nie langweilig

„Ein Wurf für die Ewigkeit“ ist mit knapp zwei Stunden relativ lang. Langweilig wurde es für mich aber nur an einer Stelle: Für den Fall, dass die Seawolves in ein paar Jahren deutscher Meister werden sollten und wieder einen Film machen – nach dem Abspann bitte keine Danksagungen mehr abfilmen.

Mein Fazit: Ein zu empfehlendes Dokument begeisternder Sport-Zeitgeschichte. Emotional, kurzweilig, ungeschmickt, unterhaltsam. Prädikat sehenswert.

Drei weitere Vorstellungen sind geplant

Der Premiere folgen drei weitere Vorstellungen im LiWu am 10. Oktober (19 Uhr), am 16. Oktober (16.45 Uhr) und am 24. Oktober (16 Uhr).

Tickets gibt es für zehn Euro (sieben Euro für Mitglieder) im Seawolves Fanshop in der Langen Straße in Rostock.