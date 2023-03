﻿Finanzielle Probleme beim Rostocker FC vorerst vom Tisch – so plant der Verein weiter

Rostock. Die finanzielle Situation bei den Oberliga-Fußballern des Rostocker FC hat sich entspannt – vorerst. Ausstehende Zahlungen sind vom Geldgeber aus Ghana, von dem die Mannschaft größtenteils profitiert, mittlerweile überwiesen worden. Das bestätigte Vereinspräsident Manfred Scharon gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. „Die Situation hat sich im letzten Moment zugunsten des RFC gewandelt. Es wurde kürzlich alles bezahlt“, sagte der 70-Jährige.

Mit dem frischen Geld ist die erste Herrenmannschaft der Rostocker laut Scharon zunächst für die kommenden zwei Monate finanziell abgesichert. Er geht davon aus, dass das Team auch in der neuen Saison mindestens in der Oberliga spielen wird – sofern die Zahlungsfähigkeit für das Team nicht erneut gefährdet wird. Aktuell mischen die Ostseestädter als Tabellenzweiter in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse im Aufstiegsrennen mit. Sie befinden sich nur drei Punkte hinter Spitzenreiter FC Hansa Rostock U 23.

Investor war „begeistert“ vom Rostocker FC

Noch vor eineinhalb Wochen hatte es finanzielle Schwierigkeiten bei der RFC-Elf gegeben. Der Investor hatte Probleme, sein Geld nach Europa zu überweisen. „Die Situation in Ghana ist momentan nicht so einfach, auch nicht für Banken“, so Scharon. Den Gesamtverein Rostocker FC würden die Finanz-Turbulenzen aber nicht betreffen. Die Ostseestädter haben ihr Oberliga-Team bereits 2019 in eine Spielbetrieb-GmbH ausgegliedert.

Der Kontakt zu dem Geldgeber aus Westafrika ist vor einigen Jahren über eine Drittperson entstanden. Der Investor soll nach ersten Eindrücken vom RFC sehr angetan gewesen sein. „Er war so begeistert, dass er sogar den ganzen Verein kaufen wollte“, berichtet Scharon und versichert, dass der Mann auch in Zukunft die Rostocker finanziell unterstützen will.

Regionalliga- und Oberliga-Unterlagen eingereicht

Unterdessen wird der RFC bis Freitag um 15 Uhr (Abgabefrist) seine Unterlagen für die Regionalliga und Oberliga beim Nordostdeutschen Fußballverband einreichen. Scharon schildert, dass der Verein „vorsichtshalber“ für beide Spielklassen gemeldet habe. „Die Hürden für die Regionalliga sind allerdings sehr hoch, das haben wir schon im Vorjahr erfahren müssen“, meint das Klub-Oberhaupt und stuft die Chancen als „gering“ ein, die Lizenz für die 4. Liga im sportlichen Erfolgsfall zu erhalten.

Knackpunkt sei vor allem die Spielstätte. Da der eigene Sportplatz am Damerower Weg nicht regionalligatauglich wäre, muss sich der RFC nach einem Ausweichstadion umsehen. Bislang noch ohne Erfolg. „Ein Stadion für die Regionalliga zu finden, ist das größte Problem“, betont Scharon.

Er lobt, wie die Mannschaft mit der zuletzt schwierigen Situation umgegangen ist. Die Stimmung sei gut und die Spieler hoch motiviert, das Titelrennen so lange wie möglich offen zu halten. Noch sind 13 Spiele zu absolvieren. Am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 14 Uhr) geht es für den RFC daheim gegen den RSV Eintracht Stahnsdorf.