Rostock. Als Frank Pagelsdorf Platz 6 auf der Tennisanlage am Waldessaum betrat, war die Niederlage seines Teams bereits besiegelt. An seinem Ehrgeiz änderte dies freilich nichts. „Wenn man auf dem Platz steht, will man gewinnen. Daran hat sich nichts geändert“, bestätigte Hansas zweimaliger Aufstiegsheld. 

Pagelsdorf war schon zu seinen aktiven Zeiten ein begeisterter Tennisspieler. Seit über 20 Jahren schlägt er für den SC Condor auf. Die Hamburger gastierten am Sonnabend beim TC Blau-Weiß Rostock. Es ging um den Aufstieg in die Regionalliga Herren 60 – die höchste deutsche Spielklasse im Seniorenbereich.

Pagelsdorf kassiert erste Saison-Niederlage im Doppel

In Rostock musste der frühere Fußballprofi und -trainer die erste Saisonniederlage hinnehmen. Pagelsdorf, der sich vor zwei Jahren einer Knieoperation unterziehen musste und seitdem lediglich im Doppel zum Einsatz kommt, zog an der Seite von Steffen Kreymann gegen Dierk Schröder und Thomas Jahn mit 7:5, 6:7, 5:10 den Kürzeren.

Fairer Verlierer: Der frühere Hansa-Trainer Frank Pagelsdorf (l.) gratuliert Dierk Schröder. Rechts: Thomas Jahn. © Quelle: Stefan Ehlers

„Der Erfolg ist nicht mehr so wichtig wie früher“, sagte Pagelsdorf, der als Fußballtrainer nur wenige Hunderte Meter weiter Riesenerfolge gefeiert hatte. Zweimal – 1995 und 2007 – führte er Hansa in die Bundesliga und genießt seitdem Kultstatus in Rostock.

Feuchtfröhliche Aufstiegsparty: Trainer Frank Pagelsdorf feiert 2007 im Entmüdungsbecken im Ostseestadion die Rückkehr in die Bundesliga. © Quelle: imago

Ob Bundesliga oder die Auftritte seiner Ex-Vereine – Pagelsdorf ist auch zwölf Jahre nach dem Abschied aus dem Fußballgeschäft immer noch auf Ballhöhe. Vor gut drei Wochen verfolgte er Hansas grandiosen 2:0-Erfolg über St. Pauli im Ostseestadion.

„Da haben die Rostocker richtig gut gespielt – vor allem defensiv waren sie unheimlich diszipliniert und haben super umgeschaltet“, schwärmte Pagelsdorf. Auch der Angriff habe ihn überzeugt. „Die Tore waren ganz toll herausgespielt. Wenn sie diese Leistung stabilisieren, könnten sie unter die ersten sieben Mannschaften kommen“, ist der frühere Coach überzeugt. Wenige Stunden nach dessen Prognose folgte mit dem 1:3 in Düsseldorf der nächste Rückschlag.

Pagelsdorf ist von Hansas Entwicklung angetan

Insgesamt stimme die Entwicklung der Hanseaten zuversichtlich, meint Pagelsdorf. „Wenn die Rostocker kontinuierlich so weitermachen, können sie in zwei, drei Jahren vielleicht auch mal an etwas Höheres denken.“

In dieser Saison gehöre der Hamburger SV, den Pagelsdorf vor 22 Jahren in die Champions League führte, zu den Aufstiegsfavoriten. Vom Kader, vom Stadion und den Voraussetzungen her sollte der HSV die Rückkehr in die Bundesliga schaffen, sagte Pagelsdorf.

Ex-Hansa-Trainer spielte einst regelmäßig in Bargeshagen Tennis

Der 64-Jährige spielte während seiner ersten Trainerzeit in Rostock (1996–1998) regelmäßig mittwochs Tennis in Bargeshagen – zumeist an der Seite des damaligen Verbandstrainers Ralph Strübing. Auch die früheren Profis Stefan Beinlich, Martin Groth und André Hofschneider waren gelegentlich mit von der Partie. Nun trafen sich Pagelsdorf und Strübing, der eine feste Größe in der Rostocker Aufstiegstruppe ist, wieder. Sie ließen Erinnerungen aufleben und machten ein Erinnerungsfoto.

Und auch Dierk Schröder war hellauf begeistert. Der Aufstieg sei zwar schön, meinte der TC-Sportwart, dessen Team 8:1 gewann, „aber am meisten Spaß hat es gemacht, dass wir ‚Pagel‘ mal wiedergesehen haben“.

Sie steigen in die Tennis-Regionalliga auf: Die Herren 60 des TC Blau-Weiß Rostock, von links: Burkhard Herzberg, Karsten Brand, Thomas Motzkus, Kai Jaspersen, Harald Sayer, Klaus Haustein, Thomas Jahn, Dierk Schröder und Ralph Strübing. © Quelle: Stefan Ehlers

Während des Matches rief ihm seine Frau Anne-Katrin zu, er solle seinen Respekt ablegen. „Das ist kein Respekt, das ist Liebe“, entgegnete der Vereinssportwart und lachte.

Auch Frank Pagelsdorf, der mit Golf (Handicap 17,3) einer weiteren sportlichen Leidenschaft fröhnt, hatte bei seiner Rückkehr nach Rostock sichtlich Spaß – zunächst auf dem Platz, wo er mit gefühlvollen Stops und einer tollen Übersicht die rund 50 Schaulustigen begeisterte.

Bei der gemeinsamen Saisonabschlussfeier auf der Clubterrasse der Blau-Weißen plauderte er mit den gastgebenden Rostockern über Fußball und Tennis. Eigentlich wollte er mit seinen Hamburger Teamkollegen die Warnemünder Broilerbar besuchen, „aber dafür war leider keine Zeit mehr“, sagte er und machte sich auf die Heimreise.