﻿Abstieg des Rostocker FC besiegelt – Trainerteam um Robert Fölsch wird aufhören

Rostock. Seit Sonntag ist der Abstieg der Fußballerinnen des Rostocker FC aus der Fußball-Regionalliga Nordost rechnerisch besiegelt. Eine große Rolle spielte das für die Ostseestädterinnen bei der 0:7 (0:4)-Heimniederlage gegen den Tabellendritten Türkiyemspor Berlin aber nicht. „Uns war vorher klar, dass der Abstieg sportlich nicht mehr abzuwenden ist“, sagte RFC-Coach Robert Fölsch, der mit seiner Mannschaft den Rückstand von 15 Zählern auf den ersten Nichtabstiegsplatz nicht mehr aufholen kann. Die Rostockerinnen (vier Punkte) haben als Schlusslicht noch vier Spiele vor sich. Die Planungen für die Verbandsliga laufen bereits.

Robert Fölsch wird nach 16 Jahren beim Rostocker FC eine Pause einlegen

Trotz der sportlich aussichtslosen Lage hat der RFC für die kommende Saison seine Meldung für die Regionalliga fristgerecht beim Nordostdeutschen Fussballverband (NOFV) eingereicht. Pro forma meint Fölsch, da man ja nie wisse, ob „nicht doch noch der Fall eintritt und mehrere Teams zurückziehen.“ Davon ist momentan allerdings nicht auszugehen. Alle jetzigen Ligamitglieder haben für 2023/24 ebenfalls gemeldet. Aus der Verbandsliga ist Tabellenführer HSG Warnemünde ein weiterer Anwärter aus MV für den überregionalen Frauenfußball.

Unabhängig der Spielklasse, in welcher der RFC in der neuen Saison spielen wird, hat Robert Fölsch seinen Abschied zum Ende der Spielzeit angekündigt. Er und weitere Mitglieder des Trainerteams werden aufhören. „Das hat vor allem familiäre Gründe“, erklärt Fölsch, der nach 16 Jahren als Frauencoach eine Pause einlegt. Er ist kürzlich zum dritten Mal Vater geworden. Das Engagement als Coach ließe sich mit dem Alltag vorerst nur schwer vereinbaren.

Keine Chance gegen Türkiyemspor Berlin

Die Abschiedstournee aus der Regionalliga versucht Fölsch in den verbleibenden Spielen zu genießen. Etwas Wehmut wäre schon dabei, doch das lässt er momentan noch nicht so sehr an sich herankommen. Die Rostockerinnen wollen noch den einen oder anderen Punktgewinn einfahren. Gegen Türkiyemspor waren sie jedoch in allen Belangen unterlegen. „Der Gegner war einfach richtig gut. Wir haben keinen Stich gesehen. Das muss man auch anerkennen“, so Fölsch.

Statistik Rostocker FC: Bentert – Köhler (56. Pein), Böttcher, Henschel, Rist (56. Hoeft), Spieß (46. Grundmann), de Vries, Lehmann (46. Constien), Weglowski, J. Schulz (46. Schönherr), Weißgärber. Tore: 0:1 Aydin (3.), 0:2 Aydin (14.), 0:3 Schrey (16.), 0:4 Hsu (31.), 0:5 Aydin (53.), 0:6 Vom-Dahl (54.), 0:7 Aydin (60./Strafstoß). Schiedsrichterin: Annett Unterbeck. Zuschauer: 54.

Die nächste Gelegenheit, etwas Zählbares zu holen, gibt es für den Rostocker FC am kommenden Sonntag. Um 11 Uhr wird die Mannschaft die U 21 des FC Carl Zeiss Jena erwarten.