﻿HSG Warnemünde meldet erstmals für die Regionalliga

Erstmals in ihrer Vereinsgeschichte reichen die Kickerinnen aus dem Ostseebad die Unterlagen für den überregionalen Frauenfußball ein. Auf die HSG Warnemünde würde nach einem möglichen Landesmeistertitel eine hohe Hürde zukommen. In den vergangenen Jahren hat der Klub seine Strukturen ausgebaut.

Warnemünde. Vor fast vier Jahren hatte Trainer Jörg Burgstaler angekündigt, mit der HSG Warnemünde in Zukunft mal in die Regionalliga Nordost aufsteigen zu wollen. Jetzt haben die Verantwortlichen des Klubs aus dem Ostseebad einen ersten Schritt in diese Richtung eingeleitet. Die HSG-Fußballerinnen haben erstmals in ihrer Vereinsgeschichte für die dritthöchste deutsche Frauen-Spielklasse gemeldet. Auch der Rostocker FC hat als zweites und letztes Team aus MV seine Meldung abgegeben, steht in der Regionalliga jedoch unmittelbar vor dem Abstieg.

Aufstiegsrelegation als Hürde

„Nach vielen Jahren versuchen wir nun nach vorne zu gehen und das Wagnis zu starten, die Aufstiegsrelegation zu spielen“, erklärt Burgstaler. Die Warnemünderinnen (22 Punkte) liegen in der Verbandsliga derzeit an der Spitze. Hinter ihnen folgt der TSV 1860 Stralsund (17), der noch eine Partie weniger bestritten hat. Der Tabellenzweite hat nicht für die nächsthöhere Spielklasse gemeldet.

Der Weg in die Regionalliga durfte für die HSG-Kickerinnen allerdings ein schweres Unterfangen werden. Sie müssten dazu eine Aufstiegsrelegation überstehen. In dieser werden die Meister der anderen fünf Landesverbände starten. Wie viele Teams am Ende aufsteigen werden, hängt von der Anzahl der Regionalliga-Bewerber ab.

HSG Warnemünde hat seine Strukturen ausgeweitet

Um sich in Zukunft auch für Höheres berufen zu fühlen, haben die Warnemünderinnen ihre Frauenfußball-Strukturen in den vergangenen Jahren gestärkt. Neben einer zweiten Mannschaft haben sie sich auch im Nachwuchsbereich breiter aufgestellt. Dort stellt die HSG mittlerweile ein B-, C- und D-Juniorinnen-Team. „Den Effekt der Frauen-Europameisterschaft im vergangenen Sommer haben auch wir gespürt. Mittlerweile spielen 40 bis 50 Spielerinnen bei uns im Frauenbereich, zudem haben wir mit dem Nachwuchs den nötigen Unterbau geschaffen“, kommentiert Burgstaler.

Seine Elf absolvierte in der Vergangenheit schon Tests gegen Regionalligisten. Obendrein ist die HSG zum Tag des Mädchenfußballs am 1. Mai beim 1. FC Union Berlin eingeladen. Gegen das Regionalliga-Team der Eisernen werden die Warnemünderinnen auch testen.

Vor ab steht für das Burgstaler-Team das Topspiel in der Verbandsliga auf dem Programm. Am Sonntag um 14.30 Uhr wird die HSG den TSV 1860 Stralsund empfangen. Mit einem Erfolg könnten die Warnemünderinnen einen entscheidenden Schritt in Richtung Landesmeistertitel machen.