﻿Freude beim Rostocker HC: Jette Köppen zur U-19-Auswahl eingeladen

Rostock. Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Jette Köppen erhielt eine Einladung zur U-19-Nationalmannschaft. Die Spielmacherin des Rostocker HC nimmt vom 2. bis 8. April an einem Lehrgang im SportCentrum Kaiserau teil. Trainer Christopher Nordmeyer hat insgesamt 18 Spielerinnen nominiert.

Jette Köppen, die in dieser Saison aus dem Juniorteam heraus zu einer festen Größe im Kader der Drittligafrauen geworden ist, gehörte bereits beim ersten Lehrgang Ende Februar zum Reservekader der Jungend-Nationalmannschaft. Der Bundestrainer sagte damals: „Für alle jene, die nicht dabei sind, ist die Tür natürlich nicht zu. Sie sind weiter im Blick und werden zu kommenden Lehrgängen eingeladen.“

„Jette hat in dieser Saison eine ganz tolle Entwicklung genommen. Wir freuen uns, dass auch der DHB auf die sehr gute Arbeit, die unsere Trainerinnen und Trainer bei der Förderung und Ausbildung der Talente leisten, aufmerksam geworden ist. Jette hat sich diese Nominierung durch ihren Einsatz auf jeden Fall verdient“, erklärte RHC-Vorstand Olaf Meyer.

Auch Cheftrainer Dominic Buttig freut sich über die Mitteilung: „Diese Berufung ist für mich nicht ganz überraschend. Jette hat in dieser Saison immer fleißig trainiert, versucht an ihren Entwicklungsfeldern zu arbeiten. Wir freuen uns als Verein natürlich sehr für sie.“

Rostocker Handballerinnen empfangen Henstedt-Ulzburg

Bevor Jette Köppen ihren ersten Auftritt in der Nationalmannschaft hat, steht am kommenden Wochenende noch das letzte Heimspiel der Dolphins in der Nord-Ost-Staffel der 3. Liga gegen den SV Henstedt-Ulzburg (18.30 Uhr, Fiete-Reder-Halle) an.