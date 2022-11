﻿Trauer um früheren DDR-Nationalspieler: Jürgen Nöldner ist gestorben

Er lief 30 Mal für die DDR auf, erzielte 1965 das schnellste Länderspieltor für die Auswahl und prägte vor allem in den sechziger Jahren den Fußball in der DDR. Am Montag ist Jürgen „Kuppe“ Nöldner, der nach seiner aktiven Karriere ein erfolgreicher Sportjournalist wurde, in seiner Heimatstadt Berlin 81-jährig gestorben.

