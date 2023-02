﻿FSV Bentwisch feilt weiter an fußballerischer Komponente

Verbandsliga-Kicker haben eine wechselhafte Hinrunde hinter sich. Während andere Teams im Februar mit dem Pflichtspielbetrieb loslegen, wird der FSV Bentwisch ein wenig später starten. Trainer Anton Müller will in der Vorbereitung vor allem an der Fitness arbeiten.

Bentwisch. Sie werden die Spätstarter der Rückrunde sein. Erst eineinhalb Wochen später als alle anderen Ligakonkurrenten wird der FSV Bentwisch das erste Pflichtspiel bestreiten. Die Elf von Trainer Anton Müller wird am 7. März um 19.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen den Malchower SV erstmals im neuen Jahr wieder um Punkte kämpfen. Beide Teams hatten die Partien nach hinten verschoben. Die anderen Kontrahenten starten bereits am 25./26. Februar in die zweite Halbserie.

Nichtsdestotrotz haben die Bentwischer bereits vor einigen Wochen mit der Vorbereitung begonnen. Trainer Anton Müller legt in den Einheiten vor allem Wert darauf, dass seine Mannschaft ihr Fitnesslevel hochschraubt. „Die Sommervorbereitung lief etwas holprig, daher waren wir zum Ende der Hinrunde von der Fitness her nicht gut genug“, erklärt der 39-Jährige, der in seinem ersten Halbjahr als Cheftrainer mit den fußballerischen Fortschritten des FSV-Teams einverstanden war.

Neuzugang fest für das Abwehrzentrum eingeplant

Für Müller war die Hinrunde eine Achterbahn der Gefühle. Nach einem tollen Saisonstart mit vier Siegen aus den ersten sechs Verbandsligapartien schwächelten die Bentwischer. Aus den zurückliegenden acht Spielen holte der FSV nur noch einen Sieg. Dass der Müller-Elf zum Ende hin ein wenig die Körner fehlten, war auch nicht unerheblich für die magere Ausbeute vor der Fußballpause. In der Rückrunde sollen wieder mehr Siege folgen.

Personell hat sich beim FSV in diesem Winter ein wenig getan. In der Defensive plant Müller zentral mit Neuzugang Johannes Thiemroth. Der 24-Jährige war im Januar vom Oberligist FC Mecklenburg Schwerin nach Bentwisch gewechselt. Zudem steht Mittelfeldspieler Tom Freiherr von Schade nach längerer Verletzungspause wieder zur Verfügung. Hingegen haben Eric Müller (SG Warnow Papendorf) und Marcel Papenhagen (beruflich und privat nach Nordrhein-Westfalen) den Verein verlassen.

Testspielsieg gegen TSV 1860 Stralsund

Unterdessen entschieden die Bentwischer ihr zweites Testspiel in der Vorbereitung am Freitagabend für sich. Gegen den Landesligisten TSV 1860 Stralsund für der FSV einen 4:1-(2:1)-Erfolg ein. Philipp Berndt (3.) brachte die Rostocker Vorstadt-Kicker früh per Elfmeter in Front. Nach dem Ausgleich von TSV-Kicker Mattes Mundt (10.) legte Markus Studier (35.) wieder für die Gastgeber vor und erzielte nach dem Seitenwechsel in der 57. Minute noch das 3:1. Für den Schlusspunkt sorgte Außenbahnspieler Danilo John (86.).

„Es war ein guter Test bei schwierigen Windverhältnissen. Trotzdem haben wir uns viele gute Möglichkeiten herausgespielt und schöne Tore erzielt“, befand Anton Müller, der sich für die restliche Saison das Ziel gesteckt hat, mit seinem Team weiter attraktiven Fußball anbieten zu wollen.

Bereits Mitte Januar hatten die FSV-Kicker einen ersten Test bestritten. Der Vergleich gegen Oberligist Rostocker FC (0:5) glich eher einer Laufeinheit für die Bentwischer. Weitere Vorbereitungsspiele sind noch daheim gegen die Probsteier SG (17. Februar) aus Schleswig-Holstein und auswärts gegen die U 23 des FC Mecklenburg Schwerin (4. März) geplant.