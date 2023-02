﻿FSV Bentwisch II mit erfolgreicher Hinrunde im Rücken: Abheben verboten

Nach Abstiegskampf in der Vorsaison spielen die Rostocker Vorstadt-Kicker derzeit ganz oben mit. In eineinhalb Wochen steigt der FSV Bentwisch mit dem Auswärtsspiel in Polz in die Rückserie ein. Im Kader hat es jeweils zwei Zu- und Abgänge gegeben.

Bentwisch. Noch im vergangenen Sommer war eine Zeit lang nicht klar, ob der FSV Bentwisch II weiter in der Fußball-Landesliga spielen würde. Die Rostocker Vorstadt-Kicker hatten die vergangene Spielzeit in der Nord-Staffel sportlich auf einem Abstiegsplatz abgeschlossen. Nur aufgrund des Rückzugs des TSV Graal-Müritz verblieben die Bentwischer in der Liga. Völliger Kontrast: Nachdem der FSV zu dieser Saison in die West-Staffel eingegliedert wurde, spielte er eine äußerst erfolgreiche Hinrunde und ist aktuell weit entfernt von jeglichen Abstiegssorgen.

Besser gesagt sind die Bentwischer (2. Platz/29 Punkte) erster Verfolger von Spitzenreiter Doberaner FC (33). FSV-Coach Martin Thiede meint jedoch: „Es gibt kein Grund abzuheben. Uns steht eine schwierige Rückrunde bevor.“

Testspiele des FSV Bentwisch II: Zwei Siege und eine Niederlage

Dementsprechend intensiv bereitet sich die Verbandsliga-Reserve auf das zweite Halbjahr vor. Seit Ende Januar sind die Bentwischer draußen wieder am Ball. In den vergangenen Wochen absolvierten die FSV-Kicker auch drei Testspiele. Nach einer 2:4-Niederlage gegen die SG Karlsburg/Züssow (Landesliga Ost) folgten am vergangenen zwei Siege. Neben einem 4:2 gegen den Kreisligisten FC Förderkader René Schneider II gab es noch ein 2:1 gegen Kreisoberligist LSG Elmenhorst. Die Generalprobe steigt am kommenden Sonnabend um 14 Uhr daheim gegen den Laager SV (Landesklasse III).

Nach Ansicht von Tiede haperte es vor allem im Test gegen die LSG an der Chancenverwertung. Bis zum Ligastart am 11. März beim SV Blau Weiß Polz hat sein Team noch eineinhalb Zeit, daran zu arbeiten. Generell will der Coach, dass die FSV-Elf in Rückrunde „in den Spielen noch konstanter und konzentrierter“ auftreten wird.

FSV-Neuzugang spielte in tunesischer U-17-Nationalmannschaft

Derweil hat es im Bentwischer Kader jeweils zwei Zu- und Abgänge im Winter gegeben. Charly Hoffmann (SV Warnemünde) und Julien Schunke (Fußball-Pause) sind nicht mehr mit von der Partie. Neu sind hingegen Rückkehrer Hannes Ole Lau (Malchower SV) und Ismail Nahali (TuS Aumühle).

Letztgenannter spielte in seinem Geburtsland Tunesien einst für die U-17-Nationalmannschaft und später auch in der 2. und 3. Liga. Nachdem Nahali 2016 studiumsbedingt nach Hamburg gezogen hat, wohnt er mittlerweile in Ribnitz-Damgarten. „Ich kannte hier niemanden und habe mir einige Vereine in der Gegend angesehen und Probetraining absolviert. Die Mentalität der Mannschaft, die charmante Begrüßung von Trainer und Staff und die Sportanlage haben mich motiviert, mich für den FSV Bentwisch zu entscheiden“, erklärt Nahali auf der Facebook-Seite der Bentwischer.

Ziel von ihm und seinen Teamkollegen: Weiterhin eine sorgenfreie Saison spielen. Immerhin war die vergangene Spielzeit ein Warnzeichen.