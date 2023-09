﻿FSV Bentwisch II verliert Topspiel bei der SpVgg Cambs-Leezen

Leezen. Ordentliche Leistung, aber keine Punkte: Im Topspiel der Fußball-Landesliga West hat der FSV Bentwisch II seine erste Saisonniederlage einstecken müssen. Beim noch ungeschlagenen Tabellenführer SpVgg Cambs-Leezen unterlag die Verbandsliga-Reserve mit 0:1 (0:0). Der entscheidenden Treffer fiel in der 74. Minute durch Berg Pegkür.

SpVgg Cambs-Leezen gegen FSV Bentwisch II: Stabile Abwehrreihen

„Bedauerlicherweise wurden wir an diesem Tag durch eine Unachtsamkeit bestraft. Es hätte in jede Richtung gehen können und es wäre gerecht gewesen“, konstatierte Yannick Pastewka aus dem FSV-Trainerteam. Er sprach von einer ausgeglichenen Partie, in der sich beide Mannschaften jeweils sehr stabil in der Defensive präsentiert hätten.

Statistik FSV Bentwisch II: Hudec – Schneider (86. Nahali), Gladis, Drews, Jahns, Lau, Johl, Steiner (65. Plitt), Pflugradt, Flörke, Hawich. Tor: 1:0 Pekgür (74.). Schiedsrichter: Niklas Knaak. Zuschauer: 65.

Die Bentwischer (jetzt 7. Platz) marschieren bislang ziemlich minimalistisch durch die Saison. Mit vier geschossenen Toren in vier Partien holten die Rostocker Vorstadt-Kicker sieben Punkte. Gegen Cambs-Leezen war der FSV erstmals ohne eigenen Treffer geblieben. „Ich möchte dennoch die Leistung meiner Mannschaft hervorheben, auch wenn wir den Kürzeren ziehen mussten“, so Pastewka.

Für seine Elf geht es am kommenden Sonntag mit einem brisanten Duell weiter. Dann wird um 14 Uhr der SV Hafen Rostock zum Derby in Bentwisch zu Gast sein.

