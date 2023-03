﻿FSV Bentwisch macht es am Ende gegen den SV Warnemünde deutlich

Im Lokalduell schlägt der FSV Bentwisch den SV Warnemünde mit 5:0. Lange konnten die ersatzgeschwächten SVW-Kicker das Spiel offen halten. Am Ende gelingt einem FSV-Kicker ein Dreierpack in der Schlussphase.

Bentwisch. Nach über vier Monaten hat es für den FSV Bentwisch wieder mit einem Sieg geklappt. Mit dem 5:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den SV Warnemünde (13. Platz/13 Punkte) beendeten die Rostocker Vorstadt-Kicker eine Serie von fünf sieglosen Partien. Zuletzt hatten die Bentwischer Ende Oktober den Penzliner SV (3:2) besiegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

John erzielt Führung des FSV Bentwisch

Während der FSV die gleiche Startelf wie beim 1:1 am vergangenen Dienstag gegen den Malchower SV auf den Platz schickten, trat der SVW ersatzgeschwächt an. Die Warnemünder hielten die Begegnung dennoch lange offen. In der Anfangsphase gerieten sie zunächst bei einem Latten-Freistoß des Bentwischers Philipp Berndt unter Druck. Danach spielten die Gäste munter mit.

Kurz vor dem Pausenpfiff ging der FSV jedoch in Führung. Danilo John (39.) drückte in der Mitte eine Hereingabe über die Linie. „Wir haben in der ersten Halbzeit als gesamtes Team stark verteidigt und gute Angriffe gespielt. Mit mehr Überzeugung und Präzision in den Pässen und im Torabschluss hätten wir vor der Halbzeit schon zwei bis drei Tore mehr machen können“, wird der Bentwischer Trainer Anton Müller auf der vereinseignen Facebook-Seite zitiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

SV Warnemünde startet mit zwei Klatschen

Gegner Warnemünde stemmten sich lange gegen die drohende Niederlage. In der Schlussphase der zweiten Hälfte war jedoch das 2:0 durch Philipp Berndt (79.) der Genickbruch für die Reds. Die Bentwischer legten anschließend durch John (81.) und einem Berndt-Doppelpack drei weitere Treffer nach.

Statistik FSV Bentwisch: Gaedtke – Stepanek, Geers, Berndt, John, Pergande, Thedran, Studier (72. Rodeck), Hurtig (72. Bäther), Thiemroth, Hermann (89. Ziehmens). SV Warnemünde: Peters – Kuchel, Koop, Volksdorf (59. Schütz), Kringel (84. Meikies), Ahrens (89. Jandt), Kleindorff, Mosch, Krause, Scheller, Hojenski. Tore: 1:0 John (39.), 2:0 Berndt (79.), 3:0 John (81.), 4:0, 5:0 Berndt (89., 89.). Schiedsrichter: Jan-Arne Seep. Zuschauer: 72.

„Das 0:5 hört sich natürlich wieder brutal an. Bis zum 0:2 war es allerdings aus meiner Sicht ein ausgeglichenes Spiel. Dann brechen wir wie in der Vorwoche komplett zusammen“, sagte SVW-Coach Heiko März den Neuesten Norddeutschen Nachrichten. Er bezeichnet die Situation nach zwei deutlichen Niederlagen (zudem das 2:7 in Güstrow) zum Rückrundenstart als deprimierend. Dennoch müsse man da jetzt durch.

Lesen Sie auch

Anders ist die Lage beim FSV. Mit vier Punkten aus den ersten zwei Partien in 2023 sind die Bentwischer (jetzt 21 Punkte) aktuell auf Tabellenrang sieben. Den positiven Trend wollen sie auch im Auswärtsspiel am kommenden Freitag (Anpfiff: 19.30 Uhr) beim Güstrower SC fortsetzen. Der SV Warnemünde wird einen Tag später um 14 Uhr den TSV Bützow empfangen und muss gegen das Schlusslicht, um sich im Abstiegskampf ein wenig Luft zu verschaffen.