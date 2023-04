﻿FSV Kritzmow schiebt sich nach Heimsieg auf den Spitzenrang

Kritzmow. Der große Gewinner des 16. Spieltags in der Fußball-Landesklasse I ist der FSV Kritzmow (jetzt 38 Punkte). Durch den 2:0 (1:0)-Heimsieg am Sonntag gegen den PSV Rostock (3. Platz/31 Punkte) rückten die Rostocker Vorstadt-Kicker auf den Spitzenplatz vor. Sie profitierten vom Patzer des bis dato Tabellenführers Rostocker FC II (36 Punkte). Die Oberliga-Reserve musste eine 1:4-Heimschlappe gegen den FSV Kühlungsborn II einstecken und fiel auf den zweiten Platz zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

FSV Kritzmow ist bestes Rückrundenteam

FSV-Coach Christian Thoms freute sich, erstmals seit dem 8. Spieltag wieder ganz vorne mit seinem Team zu liegen. „Das ist die Belohnung für die zurückliegenden Spiele, die wir seit der Winterpause alle gewonnen haben“, sagt er und betont weiterhin, dass das Ziel bleibt, oben mitzuspielen.

Mit drei Siegen aus den ersten drei Rückrundenpartien sind die Kritznower bestens aus den Startlöchern gekommen. Nur dem SV Rot Weiss Trinwillershagen gelang ligaweit das gleiche Kunststück. „Der Start in dieses Jahr war sehr positiv für uns. Wir haben immerhin auch gegen drei gute Mannschaften gespielt“, so Thoms. Vor dem Erfolg gegen den PSV Rostock siegte der FSV schon beim FSV Dummerstorf (4:0) und daheim gegen den SV Blau-Weiß Baabe (3:1).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gurowski erlöst FSV Kritzmow

Gegen den PSV trafen die Kritzmower auf einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Staffelsieg. Die Rostocker haben die Rückrunde mit zwei Siegen begonnen. Diesmal war für sie aber nichts zu holen. Das lag auch daran, dass die Hausherren in der 25. Minute in Führung. Tobias Aul war für den FSV zur Stelle.

„Beide Teams sind sehr selbstbewusst und mutig aufgetreten. Wir haben dem PSV nur wenig angeboten und machen auch folgerichtig das Tor. Danach müssen wir uns vorwerfen lassen, das Spiel zu lange offen gehalten zu haben“, kommentierte Thoms. Er musste mit seiner Mannschaft lange um den Sieg zittern. Erst in der 90. Minute erfolgte mit dem 2:0 durch den eingewechselten Fabian Gurowski die Erlösung.

Statistik FSV Kritzmow: Hamann – Aschenbrenner, Arendt (66. Lucyga), Diesterhoff, Mohs (74. Sagouma), Grambow-Knuth, Laube, Aul, Knuth, Schwarz, Friedland (46. Gurowski). PSV Rostock: Zibell – Walter (87. Gliniors), Machatsch, Brüning, Dolch, Buse (46. Lenz), Krüger, L. Stegmann (75. M. Stegmann), Eisermann, Golke (46. Karpuschkat), Kopsch. Tore: 1:0 Aul (25.), 2:0 Gurowski (90.). Schiedsrichter: Sven Kellner. Zuschauer: 71.

In der aktuellen Form wollen die Kritzmower ihre Serie von mittlerweile fünf Siegen in Serie fortsetzen. Mit Rot Weiss Trinwillershagen wartet am kommenden Sonntag um 14 Uhr auswärts eine knifflige Aufgabe. Die Hausherren sind bekanntlich das zweitbeste Team in der Rückrunde.