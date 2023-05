﻿FSV Kühlungsborn bezwingt FC Förderkader und will noch Platz sechs angreifen

Kühlungsborn. Das Maximale aus dem Endspurt in der Fußball-Verbandsliga holen. Das ist der Antrieb von Robert Franke und dem FSV Kühlungsborn in den verbleibenden vier Spielen. „Wir wollen noch Platz sechs angreifen“, sagt Franke, der bei den Ostseebadkickern als Spielertrainer fungiert. Mit dem 3:2 (0:0)-Heimsieg am Sonnabend gegen den FC Förderkader René Schneider (11. Platz/23 Punkte) hat der FSV (jetzt 31 Punkte) unterstrichen, bis zum Schluss noch etwas mehr als den aktuellen achten Tabellenrang herauszuholen zu wollen.

Robert Franke wünscht sich mehr Konsequenz über 90 Minuten

Für die Kühlungsborner war der Erfolg gegen die Rostocker der dritte Sieg vor eigener Kulisse in Folge. Vor der kleinen Serie hatten sie nur zweimal in zehn Partien auf heimischem Platz gewinnen können. „Auf diese Statistik gucke ich gar nicht“, kommentierte Franke, dem es lieber wäre, wenn seine Mannschaft „über 90 Minuten etwas konsequenter spielen“ würde. „In den vergangenen Wochen hatten wir oftmals Probleme, ins Spiel zu kommen und sind in der zweiten Halbzeit aktiver geworden. Das war gegen den Förderkader diesmal andersrum.“

In der torlosen ersten Hälfte hatte der FSV etwas mehr von der Begegnung. Bis eine Möglichkeit der Gäste ließen die Kühlungsborner hinten nichts anbrennen. „Wir haben den Gegner nicht wirklich ins Spiel kommen lassen. Nach dem Seitenwechsel wurde es ausgeglichener“, meinte Franke.

FSV Kühlungsborn: Torwartpatzer macht Schlussphase noch einmal spannend

Zwar wurde der Förderkader im zweiten Durchgang aktiver, doch die Hausherren gingen durch einen Doppelschlag in Front. Max Krötsching (58.) und Jonas Penzenstadler (59.) waren für den FSV zur Stelle. Die Rostocker meldeten sich danach mit dem Anschlusstor von Niklas Haas (71.) zurück. Wenig später stach Lucas Leutert (76.) nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung als Joker zu. Mit dem 3:1 stellte er den alten Abstand wieder her.

Statistik FSV Kühlungsborn: Görke – Krötsching, Hagedorn (46. Bartsch),Fogel (76. Marquardt), Penzenstadler (70. Leutert),Wilke, Franke, Hartig, Lübke, Synwoldt, Plate. FC Förderkader: Fleischer – Böhm, Jankowski, Eich (46. Tarra), Grabow, Gottschalk(58. Thore Böhm), Haas (81. Runge), Klepper (46. Pagels),Weder (81. Lüth), Gerullis, Swaner. Tore: 1:0 Krötsching (58.), 2:0 Penzenstadler (59.), 2:1 Haas (71.), 3:1 Leutert (76.), 3:2 Tarra (86.). Schiedsrichter: Sven Frericks. Zuschauer: 101.

Keine gute Figur machte Kühlungsborns Torhüter Torben Görke beim 2:3 des FC Förderkader. Bei einem Abwurf rutschte dem Keeper der Ball aus der Hand. Rostocks Ron Tarra (86.) überwand Görke unmittelbar danach geschickt mit einem Heber. Seinen Fauxpas machte der Schlussmann mit der letzten Aktion des Spiels wieder gut. Einen Kopfball von Bjarne Böhm wehrte Görke ab.

Direktes Duell um Platz sechs

„Am Ende geht der Sieg für uns schon in Ordnung. Es war klar, dass der Förderkader mit seiner fußballerischen Qualität in der zweiten Hälfte eine Schippe drauflegen würde. Läuferisch haben wir nach der Pause nachgelassen. Daran müssen wir arbeiten“, so Franke, der mit dem FSV am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 14 Uhr) beim Güstrower SC antreten muss. Jener GSC (35 Punkte) hat mit einem Spiel mehr als die Kühlungsborner den sechsten Platz inne, den die Blau-Weißen noch anpeilen. Zwischen beiden Teams befindet sich noch der FSV Bentwisch (34 Punkte).

Für den FC Förderkader folgt am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 14 Uhr) das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten 1. FC Neubrandenburg.