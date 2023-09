﻿Tony Lübke macht es mit Köpfchen: FSV Kühlungsborn schmeißt Titelverteidiger Rostocker FC aus dem Pokal

Kühlungsborn. Bei Tony Lübke mussten die Emotionen direkt nach dem Abpfiff raus. So sehr, dass der Offensivspieler des FSV Kühlungsborn lautstark in Richtung Bank des Rostocker FC jubelte. Er hat sich während der Partie einige giftige Duelle mit RFC-Kicker Maurice Schah Sedi geliefert. Für seine Aktion sah der Lübke von Schiedsrichter Martin Wiesner noch die Gelbe Karte. Dem Linksfuß war es am Ende egal. Er hatte 29. Minute mit seinem Kopfballtor dafür gesorgt, dass die Kühlungsborner Fußballer mit dem Rostocker FC den amtierenden Landespokalsieger bereits in der zweiten Runde aus dem Wettbewerb warfen. Mit 1:0 (1:0) setzte sich der Verbandsligist am Sonnabend vor heimischer Kulisse gegen den Tabellenfünften der NOFV-Oberliga Nord durch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besondere Motivation beim FSV Kühlungsborn

„Uns war klar, wenn wir uns hier reinknien, können wir denen das Leben schwer machen und den Lucky Punch setzen“, kommentierte der Siegtorschütze. Lübke und das Team wären nach der Auslosung „gallig wie sau“ gewesen, als der RFC als Gegner feststand. Entsprechend bissig agierten die Kühlungsborner auch und ermöglichten den Rostockern nur wenige Chancen.

Das stimmte auch FSV-Spielertrainer Robert Franke glücklich, der mit seinem Team in dieser Saison in den ersten drei Verbandsliga-Partien erst zwei Punkte geholt hat. Der Coup im Landespokal soll der Startschuss für erfolgreichere Wochen bei den Kühlungsbornern sein. „Riesenkompliment an die Truppe, wie sie sich läuferisch und von der Einsatzbereitschaft her in das Spiel reingehauen hat. Das hat mir Gänsehaut bereitet“, betonte Franke, der genau dieses Engagement auch bei den kommenden Aufgaben sehen will.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rostocker FC über weite Strecken zu harmlos

Im Pokalspiel war fast eine halbe Stunde gespielt, da nutzten die Kühlungsborner einen ihre Nadelstiche in der Offensive. Einen Einwurf von Sebastian Synwoldt verlängerte Alexander Fogel per Kopf auf Lübke (29.), der zum 1:0 einköpfte. Der RFC fand auf das Gegentor keine wirkliche Antwort. Die Rostocker agierten im ersten Durchgang ziemlich harmlos. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Gäste das Zepter ein wenig mehr in die Hand, wirkten aber weiter ideenlos. Ein Vorstoß von Hannes Mietzelfeld (75.) war die gefährliche Aktion. Der Außenverteidiger scheiterte an FSV-Keeper Benjamin Heskamp.

RFC-Coach Silvio Schulz war enttäuscht, dass sich seine Mannschaft lediglich drei nennenswerte Toraktionen erarbeitet hatte. Für ihn war es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Der 47-Jährige war als Spieler und Co-Trainer in der Vergangenheit mehrere Jahre beim FSV.

Schulz bemängelte, dass seine Elf nicht schnell genug Fußball gespielt hätte. „Wir haben zu oft falsche Entscheidungen und zu viel quer gespielt. Es ist dann bitter, so zu verlieren. Das Gegentor können wir zwei bis dreimal verteidigen, schaffen es aber nicht“, so Schulz, der aber auch betont, dass das aktuelle Rostocker Team nicht mehr mit dem aus dem Vorjahr zu vergleichen sei. Nur sechs Akteure waren im Sommer aus der vorherigen Spielzeit geblieben.

Statistik FSV Kühlungsborn: Heskamp – Synwoldt, Plate, Krötsching, Hagedorn – Rehpenning (83. Dornick), Leutert (71. Wilke) – Hartig, Klotzsch (90. +4 Bartsch), Lübke – Fogel. Rostocker FC: Schneider – Martin, Ben-Cadi, Ratajczyk (59. Doagbodzi), Mietzelfeld – Schah Sedi (80. Akogo), Scharf, Mikolajczak, Kruse – Banouas (59. N’Diaye), Huber. Tor: 1:0 Lübke (29.) Schiedsrichter: Martin Wiesner. Zuschauer: 191.

TSG Neustrelitz siegt im Oberliga-Duell

Unterdessen entschied die TSG Neustrelitz am Sonnabend das Oberliga-Duell in Runde zwei bei der SG Dynamo Schwerin mit 3:2 (1:0) für sich. Mit einem Dreierpack erzielte Manuel Härtel (42., 44., 52.) alle Treffer der TSG. Trotz kämpferisch ordentlicher Leistung wird die Situation bei Dynamo immer schwieriger – auch für Cheftrainer Torsten Gütschow.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ein Krimi war der verbandsligainterne Vergleich zwischen dem SV Pastow und dem FC Mecklenburg Schwerin. Am Ende gewann der FCM mit 4:3 nach Verlängerung. Nach regulärer Spielzeit hatte es 2:2 zwischen beiden Ligarivalen gestanden. Mohammad Soltani und Claas-Erwin Kullak waren jeweils Doppeltorschützen bei den Schwerinern.

Favoritensturz des TSV Goldberg

Einen Favoritensturz schaffte indes der TSV Goldberg. Der Klub aus der Landesklasse III siegte dank des Doppelpacks von Andreas Melzer (35., 54.) mit 3:2 (1:0)-Erfolg über Landesligist SG Empor Richtenberg. Kampflos weiter waren bereits im Vorfeld der MSV Pampow und die SG Karlsburg/Züssow. Ihre beiden Gegner PSV Wismar beziehungsweise SV Blau Weiß Polz konnten für das Wochenende keine spielfähigen Teams aufbieten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alle Torschützen vom Sonnabend:

Penzliner SV – FSV Blau-Weiß Greifswald 6:1. Tore: 1:0 Voss (22.), 2:0 Richter (28.), 3:0 Ahrndt (58.), 4:0 Richter (62.), 4:1 Agha (64.), 5:1, 6:1 Richter (78., 90.).

SG Einheit Crivitz – FSV Malchin 1:2. Tore: 0:1 Kulartz (6.), 0:2 Jähnke (17.), 1:2 Schwarck (83.).

Brüsewitzer SV – SV 90 Görmin 3:2. Tore: 1:0 Hegner (6.), 2:0 Pomihalov (51.), 2:1 E. Schulz (74.), 3:1 Kaemmler (90. +4), 3:2 E. Schulz (90. +6).

SG Insel Rügen – VfL Bergen 0:1. Tor: Klöckner (26.).

Schwaaner Eintracht – SV Plate 1:2. Tore: 0:1 Heyd (37.), 1:1 Röver (45. +3), 1:2 Brügmann (90. +3).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einheit Grevesmühlen – FSV Kritzmow 4:2. Tore: 1:0 Heymann (49.), 2:0 Komoss (50.), 3:0 Tsagaraev (64.), 3:1 Weiss (78.), 3:2 Westendorf (84.), 4:2 Komoss (88.).

FSV Kühlungsborn – Rostocker FC 1:0. Tor: Lübke (29.).

TSV Empor Zarrentin – SpVgg Cambs-Leezen 1:2. Tore: 1:0 Behm (31.), 1:1 Labrenz (45. +2), 1:2 Gerhardt (63.).

SV Fortschritt Neustadt-Glewe – FC Förderkader 1:6. Tore: 1:0 Thom (14.), 1:1, 1:2, 1:3 Pagels (40., 42., 59./Elfmeter), 1:4 Weder (61.), 1:5 Böhm (63.), 1:6 Pagels (75.).

VFC Anklam – SV Siedenbollentin 3:8. Tore: 0:1 Appiah (7.), 0:2, 0:3 Kuhn (9., 14.), 0:4 Klimko (23.), 0:5 Meinzer (35.), 0:6 Harsch (55.), 0:7 Poskart (62.), 1:7 Skeip (75.), 2:7 Sorgatz (76.), 2:8 Wieting (85.), 3:8 Skeip (88.).

TSV Bützow – SV Warnemünde 2:3 n.V. Tore: 0:1 Koop (28.), 1:1 Marquardt (50.), 1:2 Koop (74.), 2:2 Dopp (90. +5), 2:3 Benduhn(105.).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kickers JuS – SV Prohner Wiek 3:1. Tore: 0:1 Heinath (15.), 1:1, 2:1, 3:1 Ackermann (45. +1, 78., 85./Elfmeter).

SV Pastow – FC Mecklenurg Schwerin 3:4 n.V. Tore: 0:1 Soltani (30.), 1:1 Mansour (40.), 2:1 Juhrmann (43.), 2:2, 2:3 Kullak (75., 93.), 2:4 Soltani (96.), 3:4 Runge (105. +).

SV Motor Eggesin – Hagenower SV 4:5. Tore: 1:0 Reinke (5.), 2:0 Arndt (10.), 3:0 Reinke (22.), 3:1 Fischer (40.), 3:2 Klose (60.), 3:3 E. Grewe (64.), 3:4 Dietrich (69./Elfmeter), 4:4 Stefanowicz (75.), 4:5 Dietrich (87./Elfmeter).

SV Barth – Güstrower SC 1:10. Tore: 0:1 Mihajlovic (3.), 0:2 Grube (6.), 0:3 Mihajlovic (20.), 1:3 Wendland (35.), 1:4 Mihajlovic (39.), 1:5 Appel (41.), 1:6 Mihajlovic (42.), 1:7, 1:8, 1:9 Grube (48., 61., 80.), 1:10 Mihajlovic (88.).

TSV Goldberg – SG Empor Richtenberg 2:1. Tore: 1:0, 2:0 Melzer (35., 54.), 2:1 Gurlt (67./Elfmeter).

SG Carlow – TSV Friedland 2:7. Tore: 0:1 Michaelis (5.), 0:2 Anterhaus (16.), 0:3 Pittwehn (41.), 0:4, 0:5 Stiller (42., 50.), 0:6 Michaelis (55.), 1:6, 2:6 Bierle (72., 73.), 2:7 Pittwehn (75.).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

SV Traktor Dargun – FC Seenland Warin 6:2. Tore: 1:0 Schumacher (3.), 2:0 Kalinowski (42.), 3:0 Krause (45.), 3:1 Hannemann (61.), 3:2 M. Levetzow (76./Elfmeter), 4:2 Schubbe (79.), 5:2, 6:2 Schumacher (83., 87.).

Rehnaer SV – FSV Bentwisch 1:7. Tore: 0:1 Berndt (37.), 0:2 Schubel (44.), 0:3 Schumski (47.), 0:4, 0:5 Berndt (48., 54.), 0:6 Schubel (79.), 1:6 Poteradi (85.), 1:7 Hermann (89.).

SV Sukow – Sievershäger SV 1:3. Tore: 0:1 Peters (2.), 1:1 Dovgal (7.), 1:2 Peters (40.), 1:3 Utes (60.).

SG Dynamo Schwerin – TSG Neustrelitz 2:3. Tore: 0:1, 0:2 Härtel (42., 47.), 1:2 Runge (51.), 1:3 Härtel (52.), 2:3 Klingberg (68./Elfmeter).

Faulenroster SV – PSV Ribnitz-Damgarten 1:4. Tore: 1:0 Heuck (14.), 1:1 Schabow (25.), 1:2, 1:3 Löber (50., 57.), 1:4 Kaiser (59.).

OZ